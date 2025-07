Ubicontest: chi vincerà Wimbledon? Invia il tuo pronostico nell’app e guadagna 400 punti!

È una giornata speciale per l’Italtennis, quest’oggi, a Wimbledon. Jannik Sinner e Flavio Cobolli scenderanno in campo in cerca di un derby azzurro in semifinale, ma prima dovranno superare due imponenti scogli: Ben Shelton e Novak Djokovic. Grazie al contest di Ubitennis potrete cimentarvi nel pronostico dei suddetti incontri, assieme agli altri due quarti di finale femminili che vedranno protagoniste Iga Swiatek e Mirra Andreeva. Come promesso, il super-bonus della seconda settimana è stata rilasciato sull’App, e nella sezione “Gioca”, sino alle 14:00, potrete selezionare il vostro vincitore di Wimbledon 2025 (singolare maschile). Scegliete con attenzione… il bonus vale ben 400 punti!

Wimbledon, QF: J. Sinner vs B. Shelton (5-1)

Si sono già scontrati lo scorso anno a Church Road, e servì un ottimo Sinner per disinnescare – specialmente nell’ultimo set – il rognoso statunitense. Un anno dopo, alcune cose sono cambiate. Shelton è diventato un giocatore più concreto e temibile, specialmente su erba, e si disconoscono le reali condizione fisiche di Jannik, che sembra aver accusato del colpo al gomito subito durante il match con Dimitrov, in vantaggio per due a zero prima del ritiro. Un match assolutamente da non sottovalutare per l’altoatesino, e anche per l’ubicontest. Il ventiduenne ha sete di gloria, e se il problema fisco di Sinner dovesse ancora persistere, Shelton sarebbe automaticamente una minaccia per l’azzurro.

Pronostico 3-1.

Wimbledon, QF: N. Djokovic vs F. Cobolli (1-0)

Pronostico 3-1.

Wimbledon, QF: B. Bencic vs M. Andreeva (0-0)

Pronostico 1-2.

Wimbledon, QF: I. Swiatek vs L. Samsonova (4-0)

Pronostico 2-0.