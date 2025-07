Wimbledon, Andreeva: “Meglio perdere così che con un doppio 6-2. Almeno ho avuto delle chance”

Sconfitta amara per Mirra Andreeva. La giovane e talentuosa tennista russa, infatti, si è dovuta arrendere in due set alla giocatrice elvetica Belinda Bencic. Quest’ultima ha regolato la classe 2007 con punteggio finale di 7-6(3) 7-6(2), evidenziando tutti i limiti della nativa di Krasnojarsk. Andreeva ha mostrato un tennis solido e un servizio potente, ma le è mancata un po’ di lucidità nei momenti decisivi dell’incontro. Nella consueta conferenza stampa post-match, Mirra ha provato ad analizzare le cause della sconfitta. Di seguito, le sue dichiarazioni.



D. Quali sono i tuoi pensieri sulla sconfitta di oggi?

Andreeva: “Ovviamente sono un po’ triste. A un certo punto ho anche pensato che avrei potuto giocare meglio, forse un po’ più concentrata, magari con meno errori, più aggressiva. Sì, oggi è stata una giornata difficile, ma posso sicuramente portare via molte cose positive da queste due settimane.“

D. Quali sono alcune delle cose positive che puoi portare via da queste due settimane?

Andreeva: “Beh, ho sentito che il mio livello è cresciuto da quando ho giocato la prima partita qui. Sento anche di essere stata più aggressiva in queste settimane. Ho cercato di essere più aggressiva. Ovviamente a volte non ha funzionato, ma ho cercato di prendere l’iniziativa in campo, di essere aggressiva. Penso anche che il mio gioco a rete sia migliorato. Sì, ci sono molte cose da cui posso imparare, e spero di farlo.“

D. Hai detto che oggi è stata una delle giornate “no”. Cosa ti aiuta a uscire da quello stato d’animo e a sentirti meglio? Hai qualcosa in particolare a cui ti aggrappi per vedere il lato positivo delle cose?

Andreeva: “Beh, la prima cosa che faccio è parlare con Conchita. Parliamo della partita, di come mi sono sentita, cosa pensa lei, cosa penso io. Ma poi la prima cosa che faccio è cercare di non pensare al tennis e di non fare niente che abbia a che fare con il tennis per almeno un paio di giorni. Poi con il passare dei giorni è più facile andare avanti e dimenticare. Quando torni in campo ad allenarti, sai che non ha senso pensare alla sconfitta. Entri in campo e cerchi di praticare e migliorare il tuo gioco.“

D. Si parla molto del buon rendimento dei giocatori russi. Pensi sia il momento di smettere di non mostrare la nazionalità o di andare avanti rispetto alla guerra in Ucraina?

Andreeva: “Quando gioco a tennis, quando giochiamo, non pensiamo davvero a cosa succede intorno. Cerchiamo solo di concentrarci su come migliorare il nostro gioco e vincere la partita. Cerco solo di pensare al tennis e di godermela nel complesso.“

D. Hai colpito molte volte di slice con il diritto. Oggi, in particolare. Lo hai fatto per ragioni tattiche o perché sei stata costretta?

Andreeva: “Beh, a volte penso che sia un bene cambiare un po’ il ritmo in campo. A volte lo uso come difesa. A volte sento proprio che sull’erba la palla rimane bassa. Con lo slice è difficile dare una buona forma e mettere in difficoltà l’avversario. Ci sono diverse ragioni. A volte sì, lo uso solo per interrompere un po’ il ritmo, ma la maggior parte delle volte, se sento di voler usare quel colpo, lo uso.“

D. Quando l’amarezza per la sconfitta di oggi svanirà, quali saranno i tuoi ricordi di queste ultime due settimane?

Andreeva: “L’atmosfera che ho vissuto qui è stata fantastica. Adoro giocare a Londra. Questo Slam è uno dei tornei più tradizionali, con tutta la famiglia reale che viene, con gli abiti bianchi. Non so quanti chili di fragole abbia già mangiato.

Ricorderò molto di questo torneo. Ricorderò anche questi tiebreak. Credo che la prima cosa su cui mi metterò a lavorare sarà, non so, giocare mille tiebreak. Finché non ne vincerò uno, non sarò contenta. Ci sono molte cose belle da ricordare di questo torneo.“

D. Hai detto che vuoi concentrarti sul tennis, ma puoi chiarire qual è la tua posizione sulla Russia e sull’attuale invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin?

Andreeva: “Posso dire che sono per la pace, e spero solo che qualunque cosa stia succedendo si risolva presto.“

D: Quando perdi una partita come questa, con due tie-break e un livello di gioco davvero alto, ti è più facile o più difficile superarla?

Andreeva: “Se potessi scegliere — sapendo che avrei perso — tra perdere facilmente 6-2 6-2 o perdere 7-6 7-6 avendo avuto qualche occasione, non so nemmeno cosa sceglierei. Penso che sia meglio perdere come ho perso oggi, perché mostra anche il mio livello. Mostra anche cosa posso migliorare. Mostra che ci sono giornate in cui magari non giochi al 100%, ma cerchi comunque di trovare il modo e fare qualcosa in campo. Penso che, ovviamente, in entrambi i casi — se perdi — sarai molto triste e delusa. Preferisco perdere così. Certo, ci sono stati dei punti in cui avrei potuto fare meglio, ma nel complesso non è stata una brutta partita. Ho sentito che il livello era piuttosto alto. Per me è meglio perdere in due tie-break come oggi.“