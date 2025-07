Ubicontest: Sabalenka e Swiatek, vietato distrarsi. Invia il tuo pronostico!

Non fatevi ingannare dal Caos Calmo del giovedì Wimbledoniano. Per la prima volta, in queste due settimane, non vedremo nessun incontro maschile, ma tranquilli, ci saranno le due semifinali femminili a tenerci occupati, anche nell’Ubicontest. Le protagoniste assolute di giornata saranno Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, occupate in due match diversi, ma con lo sguardo già ben saldo alla finalissima. Saranno soltanto due, dunque, gli incontri pronosticabili – quest’oggi – sull’App Ubitennis, ma attenzione a farsi ingannare dai nomi delle avversarie delle prime della classe, perché nulla è come sembra.

Wimbledon, SF: I. Swiatek vs B. Bencic (3-1)

Il colpo piatto, giocato d’anticipo, contro la rotazione estrema e lo stile da terra rossa, adattato al green londinese. Eccovi la sfida Bencic-Swiatek. La polacca ha finalmente rotto l’incantesimo, guadagnando per la prima volta l’accesso in semifinale a Church Road, ma non avrà vita facile contro la 28enne svizzera, che sull’erba di Wimbledon ha trovato la quadra. Entrambe campionesse Juniores, le due si ritroveranno contro per un posto in finale. E per il contest? Attenzione ad affidarsi al 100% su una vittoria rapida e indolore dell’ex numero uno polacca perché potrebbero essere dolori per il vostro score. Bencic ha affrontato nel corso delle due settimane, stili di gioco parecchio differenti, e tutti neutralizzati senza troppi problemi. Con Iga sarà certamente più complicato, ma un terzo set potrebbe essere alla portata…

Pronostico 1-2.

Wimbledon, SF: A. Sabalenka vs A. Anisimova (3-5)

Magari non vi era così noto prima di oggi, ma Amanda Anisimova ha già fatto tremare parecchie volte la numero uno del mondo, in svantaggio – infatti – nei precedenti con la statunitense. Sarà una sfida “a tutto braccio” dalla riga di fondo, ma il green del centrale di Wimbledon potrebbe venire in soccorso a una delle due giocatrici, che potrebbero rifugiarsi in un “Piano B”, utilizzando lo slice, rallentando il ritmo, e improvvisando delle sporadiche discese a rete.

Pronostico 2-1.