Wimbledon, Djokovic e Cobolli non entusiasmano tutti: Hugh Grant si addormenta sul Centrale [VIDEO]

Un notizia che potrebbe aprire una crisi interiore a Djokovic e Cobolli circa le proprie qualità tennistiche. Boutade a parte, dalle nostre parti è famoso il presidente laziale Claudio Lotito durante le riunioni in senato, ma la classica pennichella non sembra conoscere barriere geografiche. Questa volta lo sfortunato protagonista è Hugh Grant. L’attore britannico, evidentemente poco coinvolto dallo spettacolo offerto da Nole e Flavio, non resiste alla sonnolenza e decide di schiacciare un pisolino nel momento meno opportuno in barba alla sacralità del Centrale di Wimbledon e alle tante telecamere che non lo hanno risparmiato. L’abbiocco è coinciso con il tie break del primo set portato a casa dall’azzurro, ma siamo sicuro che il protagonista di Notting Hill si sia destato per seguire la rimonta del serbo che centra la quattordicesima semifinale ai Championship.