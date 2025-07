Wimbledon: Siniakova e Verbeek vincono il doppio misto. Che favola per l’olandese!

Come da tradizione, il primo tabellone a concludersi a Wimbledon è quello del doppio misto. Nella casella dei vincitori i nomi impressi sono quello già piuttosto presente negli ultimi almanacchi dei Championships di Katerina Siniakova e quello del tutto inedito di Sam Verbeek. La ceca, numero 1 WTA in doppio, e l’olandese hanno infatti battuto la coppia composta dal britannico Joe Salisbury e dalla brasiliana Luisa Stefani con due tie-break, entrambi terminati 7-3.

L’MVP del match è stata indubbiamente Siniakova che ha ampiamente dimostrato di essere la regina di specialità in campo femminile (e una delle più forti doppiste del nuovo millennio) facendo la differenza in risposta anche sul servizio di Salisbury. Per lei questo è il quarto titolo di Wimbledon dopo i tre conquistati nel doppio femminile (nel 2018, nel 2022 e l’anno scorso). E potrebbe ulteriormente aumentare il bottino nel giro di pochi giorni visto che è ancora in gara in coppia con Taylor Townsend con cui va a caccia di un back-to-back riuscito per l’ultima volta a Wimbledon alle sorelle Williams tra il 2008 e il 2009. In totale gli Slam vinti da Siniakova, che non aveva mai trionfato nel misto, sono diventati 11 ed è per questo motivo che la sua gioia al termine del match non poteva essere pari a quella del suo compagno.

Per Sam Verbeek si tratta infatti del primo titolo Slam. L’olandese, classe 1994, è entrato per la prima volta nella top 100 del ranking ATP di specialità nel febbraio del 2024 e solo quest’anno ha vinto il suo primo titolo nel circuito maggiore (con lo svedese Goransson). Oltretutto questa a Wimbledon era solamente la sua seconda presenza in un tabellone di misto dopo l’esordio all’ultimo Roland Garros. A Parigi ha perso al primo turno con la taiwanese Wu… a Londra ha avuto sicuramente più aiuto dalla sua nuova compagna: non poteva chiedere di meglio!

Per Verbeek è un sogno che si avvera nella maniera probabilmente meno attesa. Una favola a lieto fine il cui incipit potrebbe essere un post pubblicato un anno fa dall’olandese. Il 22 giugno del 2024 il buon Sam scriveva così su X: “Sarò tra gli alternate per il doppio a Wimbledon quest’anno nella speranza di entrare nel tabellone durante la prima settimana. Sfortunatamente se non sei tra le prime due coppie di alternate (e non lo sono) devi trovare e pagare autonomamente una sistemazione. Se conoscete qualcuno a cui piacerebbe ospitare me e il mio coach dal 30 giugno al 5 luglio fatemi sapere. In cambio offro lezioni di tennis!”. Spoiler: Verbeek entrò in tabellone e superò anche un turno ma niente a che vedere con quanto successo quest’anno.

A year ago Sem Verbeek 🇳🇱 was 7th ALT for a place in the Men's Doubles draw and was hoping someone would help him and his coach with some free accommodation……..



He is now in a Wimbledon final of the mixed doubles with Katerina Siniakova 🇨🇿 ❤️ #Wimbledon pic.twitter.com/AUEXosOPBA — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) July 10, 2025

Ecco perché Sam sembrava incredulo appena la sua compagna ha chiuso i discorsi con uno smash vincente. Si è rotolato per terra, mentre Siniakova gli si avvicinava sorridente consapevole di aver regalato una gioia immensa a questo ragazzo. Preso dall’entusiasmo, Verbeek ha poi dato spettacolo durante la cerimonia di premiazione portando il Centre Court a intonare ‘happy birthday’ per suo padre a cui evidentemente non poteva fare regalo migliore. Ma non solo show: Verbeek ha infatti avuto anche un pensiero per il connazionale Van Rijthoven, ritiratosi proprio pochi giorni fa e che su quel campo nel 2022 riuscì a mettere in mostra, anche se solo per una partita, il suo immenso talento strappando un set a Djokovic. Chapeau, Sam!