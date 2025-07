Wimbledon: Sinner, quattro semifinali Slam consecutive. È il più giovane a riuscirci da Nadal

Le ultime 72 ore di Jannik Sinner sono state più turbolente del previsto. Il match con Dimitrov si è quasi trasformato in un incubo, tra la botta rimediata al gomito e un inaspettato svantaggio di due set a zero che stava per compromettere la sua permanenza a Wimbledon. Poi sappiamo tutti cosa è accaduto sul campo centrale di Church Road durante il terzo set tra il bulgaro e l’azzurro. Il crudele destino si è abbattuto su Grisha, costringendolo al ritiro per una lesione al muscolo pettorale. Pleonastico dire quanto la vita, a volte, sia maledettamente ingiusta. Persino Jannik si è trovato a disagio dinanzi ai microfoni, dichiarando apertamente di non sentirsi il vincitore di quell’incontro, e mostrando parecchio sconforto per lo spiacevole episodio accaduto a Dimitrov.

La prestazione col bulgaro aveva fatto dubitare parecchio, ma una volta varcato l’ingresso del “Court 1”, Jannik è tornato Sinner, mettendo k.o il bombardiere Shelton in tre set. Un passaggio da non sottovalutare, così come la reazione dell’azzurro, che ha utilizzato un manicotto – con al di sotto un taping – durante l’incontro con lo statunitense. Un successo che gli ha consentito di diventare il più giovane tennista a raggiungere quattro semifinali consecutive negli Slam dai tempi di Rafa Nadal, nel 2009 (quando il maiorchino ne raggiunse addirittura 5).

4 – Jannik Sinner is the youngest player to reach the semi-finals in four consecutive Grand Slam Men’s Singles events since Rafael Nadal in 2009 (5 – Australian Open 2008 to Australian Open 2009). Stride. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/lacXp04K4b — OptaAce (@OptaAce) July 9, 2025

Sarebbe stato un record ancor più massiccio senza quell’intoppo con Medvedev, verificatosi proprio a Wimbledon, un anno fa. Un malessere colpì l’azzurro, che dovette arrendersi a una delle migliori-ultime performance del russo, che lo superò al quinto set. Dunque sono ben 6 le semifinali Slam raggiunte nelle ultime 7 apparizioni Major, e tenendo conto della suddetta eliminazione a Church Road lo scorso anno, ai quarti di finale, Jannik si assicura così un allungo in classifica su Carlitos Alcaraz, a prescindere dall’esito dello Slam londinese.