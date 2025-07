ATP Gstaad, Zverev rinuncia per motivi personali

A pochi giorni dall’inizio dell’ATP 250 di Gstaad, anche il numero 3 del mondo Alexander Zverev annuncia il forfait. Una scelta sicuramente non dovuta a problemi fisici, ma guidata dalla necessità di riflessione dopo un complicatissimo periodo. Come da lui stesso ammesso, la pressione emotiva ha cominciato a giocare un ruolo chiave nella sua vita, ed è forse arrivato il momento di prendersi quanto più cura possibile della propria salute mentale.

Gstaad update:

OUT: Zverev

IN: Emergency Substitution spot

Next: Burruchaga — Entry List Updates (@EntryLists) July 11, 2025

“Purtroppo Alexander Zverev si è ritirato dall’EFG Swiss Open Gstaad 2025 per motivi personali” hanno scritto gli organizzatori, costretti a far a meno anche del campione in carica, Matteo Berrettini, sempre più tormentato dagli infiniti problemi fisici. La prima testa di serie del torneo svizzero diviene così Casper Ruud, davanti ad Alexander Bublik e Pedro Martinez. Non ci sarà nessun azzurro al via.