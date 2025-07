Hopman Cup, forfait di Paolini. Al suo posto con Cobolli ci sarà Bronzetti

Jasmine Paolini non sarà della partita. A pochi giorni dall’inizio della Hopman Cup 2025, in programma dal 16 al 20 luglio alla Fiera del Levante di Bari, la numero uno del tennis italiano ha annunciato il suo forfait. Il motivo dovrebbe essere un infortunio al ginocchio difficile da smaltire. Al suo posto, la Federazione ha convocato Lucia Bronzetti, che affiancherà Flavio Cobolli nella rappresentativa azzurra.

La notizia arriva in un momento delicato per Paolini, reduce dal miglior anno e mezzo della sua carriera, che però è stato molto intenso, vedendola protagonista in singolare e doppio, con vittorie agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, oltre all’oro olimpico di Parigi 2024 e al trionfo in Billie Jean King Cup. Recentemente, Paolini ha anche annunciato la fine della collaborazione con il coach Marc Lopez, segno di una fase di transizione nella sua carriera, che ha visto una piccola e ancora non preoccupante flessione di risultati in singolare da Roma in poi.

Dear fans,



Unfortunately, due to reasons beyond our control, Jasmine Paolini will not be able to compete at this year’s Hopman Cup.

Queste le parole di Paolini nel videomessaggio pubblicato sui canali social del torneo: ‘Ciao a tutti, mi dispiace tantissimo dirvi che quest’anno non potrò essere presente a Bari per la Hopman Cup. Ho bisogno di recuperare per un infortunio al ginocchio: il mio corpo ha bisogno di un pochettino di tempo. Però so che allo stesso tempo sono felice di annunciarvi che la mia compagna di squadra Lucia Bronzetti, con la quale abbiamo vinto l’anno scorso la Billie Jean King Cup, sarà al fianco di Flavio Cobolli. Sono sicura che faranno del loro meglio e ce la meteranno tutta per portare l’Italia alla vittoria. Io li sosterrò da casa e spero che tutti voi andiate alla Fiera del Levante, dal 16 al 20 luglio: sarà sicuramente una settimana di tennis super positiva, speciale, fantastica, quindi mi raccomando sosteniamoli. Forza azzurri e forza Italia‘.

Lucia Bronzetti, attualmente numero 59 del ranking WTA, si prepara a prendere il posto di Paolini in un torneo che segna il debutto della Hopman Cup in Italia. La tennista riminese ha già dimostrato il suo valore in questa stagione, raggiungendo la finale al Transylvania Open e battendo avversarie di alto livello.

Il team Italia, ora composto da Bronzetti e Cobolli, reduce dal brillante quarto di finale a Londra, è inserito nel Gruppo B insieme a Francia e Croazia. Il debutto è previsto per mercoledì 16 luglio contro la Croazia, seguita dalla sfida contro la Francia venerdì 18 luglio.

La Hopman Cup 2025 rappresenta un evento storico per il tennis italiano, portando per la prima volta il torneo a squadre miste nel nostro paese. Nonostante l’assenza di Paolini, l’Italia potrà contare su una squadra competitiva e pronta a dare il massimo davanti al pubblico di casa.