Mouratoglou su Ivanisevic: “Sembra Goran si vergogni di Tsitsipas, vuole dire a tutti che non è colpa sua”

Una relazione iniziata appena poche settimane fa, ma che già fa parlare di se come il più lungo e tortuoso dei matrimoni: Ivanisevic e Tsitsipas non sembrano ancora aver trovato la giusta dimensione, e il rapporto lavorativo non sembra solido come dovrebbe.

Poco prima dell’inizio dello Slam londinese, l’allenatore croato si era detto molto fiducioso in vista del futuro: “È troppo bravo per non tornare in top 10, – aveva detto – deve solo ritrovare la condizione fisica“. Poi, debutto con ritiro al primo turno, e l’inizio delle tensioni. “Non ho mai visto un giocatore così impreparato, sono rimasto scioccato. Con il mio ginocchio e la mia età sono tre volte più preparato di lui“.

Parole dure, durissime, che raramente abbiamo sentito pronunciare da maestri nei confronti dei propri giocatori. Di certo voleva essere una lezione, ma l’opinione pubblica ha impiegato pochi attimi ad attaccare il campione di Wimbledon 2001.

A schierarsi subito dalla parte del giocatore greco è stato Patrick Mouratoglou, ex coach di Tsitsipas fino al 2023.

“Per un allenatore come me vedere questo è doloroso. – Ha detto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram – Goran è arrivato in un brutto momento, ma sapeva che lo fosse, non era una sorpresa. Se guardi i risultati di Stefanos nell’ultimo anno, non sono neanche vicini a quello che ha raggiunto precedentemente. Quindi sapeva che era un momento complicato: lo accetti o non lo accetti. Il brutto momento può creare comportamenti sbagliati, e il tuo compito dev’essere quello di correggerli. Mi sembra che Goran si vergogni dei risultati e che volesse allontanare se stesso da Stefanos per dire “Non è colpa mia, io sono bravo, lui non è bravo: è colpa sua“.