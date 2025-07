Ubicontest: semifinali da urlo. Djokovic-Sinner arriverà al quinto set? Invia il tuo pronostico sul bonus!

È tempo di semifinali a Wimbledon. Il contest di Ubitennis vi mette alla prova con due ardui pronostici, ai quali si aggiungerà uno special bonus dal valore di 100 punti. Senza troppi giri di parole, Jannik Sinner e Novak Djokovic sono le vere star di giornata dell’amatissimo ubicontest, ancor più di Fritz e Alcaraz. Accedendo alla sezione “Gioca” dell’App Ubitennis troverete il bonus “Match al quinto set?”. Sarà sufficiente un click per provare ad indovinare se il match tra Jannik e l’eterno Nole terminerà al quinto e decisivo set.

Wimbledon, SF: J. Sinner vs N. Djokovic (5-4)

Da Parigi a Londra, da Slam a Slam, da semi a semi. Si riproporrà quest’oggi il medesimo scenario, nel quale due numeri uno si sfideranno per ottenere un posto nella finale più ambita dell’ecosistema tennistico. Nole non è stato un bersaglio facile al Roland Garros, e nel giardino di Wimbledon, la strada davanti all’azzurra è molto più impervia del previsto. Djokovic ha affermato più volte nel corso di queste due settimane che se c’è un luogo dove può tentare di tener testa ai due fenomeni lì davanti, quello è Church Road. Entrambi vogliono raggiungere l’atto decisivo a tutti i costi, soltanto che il serbo ci è già riuscito dieci volte, Jannik zero.

Pronostico 3-1.

Wimbledon, SF: C. Alcaraz vs T. Fritz (2-0)

Pronostico 3-1.