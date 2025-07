Wimbledon, Bencic: “Swiatek semplicemente troppo forte. Orgogliosa del mio torneo”

In pochi, pochissimi, pensavano possibile un simile epilogo per il torneo di Belinda Bencic, che cominciava questo Wimbledon fuori dalle prime 30 giocatrici al mondo, e ora è già certa di tornare fra le prime 20 dopo 2 anni. Rientrata nel circuito maggiore solamente 8 mesi fa, dopo la gravidanza annunciata nel 2023, era complicato pensare potesse esprimere un livello così alto fin da subito.

Resta il dispiacere, sicuramente, per la poca lotta mostrata nel match con l’ex numero 1 del mondo, Iga Swiatek, terminato 6-2 6-0 in un’ora e dodici minuti. La polacca sembra aver trovato la propria dimensione su erba, proprio in quella che sembra potersi candidare a peggior stagione della sua carriera. Queste le parole di Belinda Bencic nella conferenza stampa a fine partita.

D. Ieri è stata una giornata deludente, ma riesci comunque a trarre qualche aspetto positivo?

Belinda Bencic: “Sì, sicuramente. Penso che il livello di Iga fosse semplicemente di altro livello. Ha giocato in modo straordinario e non mi è sembrato che mi abbia lasciato entrare in partita nemmeno per un secondo.

Naturalmente, ho dato il massimo. Sono davvero orgogliosa del mio torneo, non ho alcun rimpianto. Alla fine, è stata semplicemente troppo forte, io sono stata un passo indietro.

Quindi congratulazioni a lei. Sono comunque molto felice del mio torneo. Sicuramente avrò tempo per riflettere, sono molto motivata anche per i prossimi tornei”.

D. Quali aspetti positivi puoi trarre da un percorso come questo, arrivare in semifinale a Wimbledon?

Belinda Bencic: “Sicuramente molti aspetti positivi. Sento di aver superato bene i miei match, mentalmente sono stata molto solida in questo torneo. Non mi è sembrato di giocare un tennis stellare in tutte le partite, e in realtà questo mi dà più fiducia che se fossi stata semplicemente “on fire”.

Penso che se riesco a vincere partite anche senza giocare il mio miglior tennis, questo mi dà ancora di più. Voglio costruire su questa base.

Ho anche raggiunto il mio obiettivo di tornare nella top 20 entro fine anno, quindi quel traguardo è raggiunto. Sono molto motivata a continuare a salire in classifica e a giocare i prossimi tornei“.

D. Credi che avresti potuto fare qualcosa di diverso tatticamente contro Iga?

Belinda Bencic: “Onestamente, non lo so. Mi è sembrato semplicemente che fosse “on-fire”. Ovviamente rivedrò il match con il mio team per capire se ci fosse qualcosa che avrei potuto fare diversamente, ma forse avrei dovuto giocare il miglior tennis della mia vita e rischiare ogni colpo per batterla, considerando come ha giocato“.

D. Quali aspetti del tuo gioco ti danno più fiducia dopo questa stagione su erba, da portare anche nella stagione americana sul cemento?

Belinda Bencic: “Sento che il mio dritto sta migliorando costantemente, ed è sicuramente un obiettivo e qualcosa su cui stiamo lavorando. In generale, anche la mia capacità di rimanere negli scambi e di capire cosa funziona meglio contro ogni avversaria. Sento di riuscire ad adattare molto il mio gioco e a trovare un modo per vincere“.