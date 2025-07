Wimbledon, Federer non resiste: Roger torna in campo all’All England Club…in allenamento

Il tutto sulle note di Dreams dei Fleetwood Mac. Il sogno, quello di chiunque ami il tennis, è che un giorno possa trasformarsi in realtà. Invece no, è solo un video postato sul proprio account Instagram dal diretto interessato che è letteralmente un fendente al cuore dei tifosi che lo hanno sempre idolatrato. Dopo aver assistito ad alcuni match, mandando in visibilio giovani leve come Mirra Andreeva, Roger Federer torna a Wimbledon con una racchetta in mano, purtroppo solo in allenamento. Bastano alcuni dritti e rovesci, raccolti in 41 secondi di reel, per generare commenti pregni di nostalgia.

In attesa di conoscere chi si contenderà il titolo, con le semifinali che impazzano, l’otto volte vincitore dei Championship non ha resistito, come indica letteralmente la didascalia del post, e torna a respirare quell’erba che ancora lo vede come recordman di vittorie nel terzo Slam dell’anno. L’amarcord va in scena sotto gli occhi della moglie Mirka e tra le tante interazioni generate dal contenuto multimediale arriva immediata la risposta dall’account ufficiale di Wimbledon con un tenero: “E’ sempre un piacere riaverti, Roger”. Church Road sarà sempre la via di casa per Federer.