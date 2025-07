Svelato: l’erba sintetica di Wimbledon

Di Tom McArdle, pubblicato da The Telegraph il 4 luglio 2025

Traduzione di Lorenzo Zantedeschi

Wimbledon sta utilizzando erba sintetica per aiutare a combattere l’usura sui suoi campi di allenamento. Gli organizzatori hanno optato per superfici ibride “cucite” con fibre sintetiche simili a quelle usate nei campi da calcio. Circa il 5% dell’area di fondocampo sui campi da allenamento è stato sostituito con materiale sintetico per migliorarne la durabilità, dato che quella è l’area più colpita dai movimenti dei giocatori.

Sally Bolton, amministratore delegato dell’All England Lawn Tennis Club, ha dichiarato: “Se i campi in erba sono utilizzabili più a lungo perché le zone di fondocampo non si consumano, allora, come club comunitario, questo è un modello più sostenibile rispetto a un normale campo in erba.”

Il club e lo Sports Turf Research Institute testano vari tipi di erba in diversi climi come parte di una partnership. Questi includono le strutture di ricerca dell’istituto in Australia. Neil Stubley, responsabile dell’orticoltura e dei campi di Wimbledon, è responsabile della manutenzione delle 50.000 piante e dei 18 campi da gioco nell’impianto. I campi da competizione utilizzati dai giocatori durante i Championships sono al 100% in loietto (una tipologia di erba) e vengono tagliati a 8 mm ogni giorno. Fonti del club hanno confermato che non mescoleranno “assolutamente” erba sintetica ed erba naturale in nessuno dei campi da gioco perché vengono utilizzati solo per due settimane e sono sufficientemente resistenti per durare l’intero torneo.

Il signor Stubley, che quest’anno si occupa dei campi per la trentesima volta, ha affermato: “Stiamo selezionando erbe più resistenti all’usura e alla siccità, che possiamo usare nel Regno Unito e che sono state usate altrove.” Il giardiniere ha fatto riferimento a un periodo di siccità che era stato previsto nel 2012, che ha cambiato i tipi di piante che il suo team di 20 persone ha scelto di piantare intorno ai campi. “Al momento, quelle brevi ondate [di calore] sono abbastanza facilmente gestibili. Qualunque cosa succeda in futuro, chissà? Siamo molto attenti alle previsioni con tutta la ricerca che facciamo.” L’All England Lawn Tennis Club ha dichiarato che i campi da allenamento nell’impianto “si usurano a un ritmo diverso” rispetto ai campi da gara utilizzati durante i Championships.”

“Come parte del nostro regime quotidiano di manutenzione dei campi, monitoriamo come ogni campo si comporta in diversi momenti dell’evento con l’obiettivo di mantenere i campi da allenamento e i campi da gara il più simili possibile, nonostante la differenza nel volume di gioco,” ha detto un portavoce. “Pensando all’esperienza del giocatore, abbiamo installato due campi ibridi ad Aorangi e tre campi ibridi presso il nostro Community Tennis Centre a Raynes Park. Questi campi sono composti per il 95% da erba naturale e per il 5% da fibre, permettendoci di raccogliere informazioni preziose su come questi campi si comportano durante periodi di allenamento intenso e come si usurano rispetto agli altri campi da allenamento e da gara. Per evitare dubbi, questo non include i 18 campi da gara.”