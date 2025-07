Ubicontest: Swiatek e Anisimova per il primo Wimbledon. Ci saranno almeno 22 game? Invia il tuo pronostico!

Ed eccoci arrivati alla prima giornata di finali a Church Road. Durante il sabato Wimbledoniano il contest di Ubitennis spenderà tutte le sue energie per l’inedito match tra Anisimova-Swiatek, al quale è stato dedicato anche un bonus dal valore di 100 punti: “Ci saranno almeno 22 game nella finale tra la statunitense e la polacca?”. Dunque, saranno 200 – in totale – i punti in palio per oggi. Vi ricordiamo che la terza tappa terminerà il 23 agosto, scopri qui tutti i premi disponibili!

Wimbledon, F: I. Swiatek vs A. Anismova (0-0)

Iga contro Amanda. Entrambe giunte alla prima finale della carriera a Church Road. L’ex numero uno del mondo non giocava una finale slam da più di 12: Roland Garros 2024, l’ultima volta. Per la statunitense, invece, sarà la prima in assoluto a livello Major. Ma quante chance di vittoria ha la ventitreenne contro la talentuosissima polacca? La numero 13 del seeding ha neutralizzato Sabalenka in tre set. Ed il suo gioco, per certi versi, è parecchio analogo a quello della bielorussa. A differenza di quest’ultima, però, le rotazioni estremizzate potrebbero essere un problema per Amanda, altrettanto amplificate dall’erba “battuta” della seconda settimana di Wimbledon.