Wimbledon, alla scoperta di Adam Jones: lo sparring partner di Alcaraz che imita gli avversari

C’è un personaggio in questo Wimbledon 2025 che sta passando inosservato, ma che allo stesso tempo merita il suo giusto spazio. Trattasi di Adam Jones, tennista britannico n° 1513 in singolare e n° 619 in doppio, che farà da sparring partner a Carlos Alcaraz in vista della finale contro Jannik Sinner. Il 27enne di Birkenhead ha ‘allenato’ in questa edizione dei Championships anche Emma Raducanu, Belinda Bencic, Novak Djokovic ed Amanda Anisimova, oltre al n° 2 del mondo. Quello che gli viene richiesto è di imitare lo stile di gioco dei prossimi avversari dei vari giocatori e a raccontare la sua esperienza è stato lui stesso ai microfoni della ‘BBC’.

“È un ottimo lavoro e un modo divertente per guadagnare qualche soldo. Chiunque sia l’avversario che stai interpretando devi cercare di copiare il suo stile. Con Carlos (Alcaraz, n.d.r.), prima che giocasse contro Jan-Lennard Struff che ha un servizio potentissimo, io stavo un metro dentro la linea di fondo e lo bombardavo con il servizio“.

Adam Jones: “Nei Futures perdi soldi ogni singola settimana”

Il resto dell’anno, però, Adam Jones lo dedica ai Futures, perché quello è ciò che il suo livello gli permette di giocare: “Il circuito dei Futures è una corsa al successo, le finanze sono davvero brutali. Se perdi nelle qualificazioni non ti danno soldi. Un paio di settimane fa ho vinto 37 dollari dopo aver perso nelle qualificazioni di singolare e poi al primo turno di doppio: il minimo per un hotel era di 150 euro a notte. Perdi soldi ogni singola settimana. Quando la gente ti vede come tennista e ti vede a Wimbledon, pensa che tu abbia un sacco di soldi e che vivi una vita lussuosa, ma non è vero. È esattamente l’opposto”.

Infine il racconto relativo ai suoi mesi da sparring partner fisso di Donna Vekic: “È buffo, perché quando viaggiavo per il mondo con una tennista di alto livello, soggiornando negli hotel più belli ed usufruendo dei servizi migliori, mi mancavano davvero i Futures. Volevo tornare nella giungla e negli inferi. Devi ricordare da dove vieni, ricordarti della fatica che fai. L’anno prossimo voglio tornare a Wimbledon per giocare il doppio, questo è l’obiettivo“.