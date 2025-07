Wimbledon LIVE: Swiatek umilia Anisimova, 6-0 6-0 in 57 minuti per alzare il trofeo

Iga Świątek torna a vincere un torneo dopo più di un anno, conquista ił sesto titolo dello Slam della carriera e si impone per la prima volta a Wimbledon: la campionessa polacca ha sconfitto Amanda Anisimova con il punteggio di 6-0 6-0 in 57 minuti di gioco, dominando, dall’inizio alla fine, un match che, di fatto, non è mai iniziato. La tennista statunitense, inizialmente pietrificata dalla tensione, è stata travolta dalla rapidità dei piedi e dalle geometrie di una rivale in stato di grazia, e la storia del punteggio è diventata, con il passare dei minuti, sportivamente drammatica: Iga ha vinto gli ultimi tre set del suo torneo con il punteggio di 6-0 e, di conseguenza, gli ultimi 20 game, mettendo il timbro finale sulla settimana migliore della carriera e trovando la svolta più inaspettata dopo un anno contrassegnato dai dubbi e dalle sconfitte più dolorose. Qualche settimana fa i giornalisti polacchi avevano ipotizzato che Swiatek potesse addirittura saltare la stagione sull’erba: per fortuna si trattava solamente di voci di corridoio. L’unica finale di Wimbledon che si era conclusa con il punteggio di 6-0 6-0 era stata quella del 1911, in cui Dorothea Lambert Chambers aveva sconfitto Dora Boothby. L’ultima finale Major che era terminata in questo modo era stata quella del Roland Garros 1988, con la celebre vittoria di Graf ai danni di Zvereva in appena 34 minuti di gioco. Grazie a questo successo – arrivato nel Major teoricamente più sfavorevole, dove non aveva mai superato i quarti di finale – Iga, che non ha mai perso una finale Major, tornerà al numero 3 della classifica mondiale. Anisimova, dal canto suo, una volta smaltita la delusione di un incubo travestito da partita di tennis, potrà consolarsi con il nuovo best ranking di numero 7 e con tutte le memorie positive di due settimane quasi perfette.