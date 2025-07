Wimbledon, Swiatek: “Ricevere il trofeo dalla Principessa del Galles è stato un sogno”

Accolta da un applauso, Iga Swiatek risponde alle domande dei media.



D. Congratulazioni, campionessa di Wimbledon, come ti senti?

IGA SWIATEK: È fantastico, incredibile, apprezzo ogni momento, chi se lo aspettava…

D. Cosa significa questo titolo adesso?

IGA SWIATEK: Difficile dirlo, significa molto, specialmente dopo una stagione con alti e bassi e aspettative deluse. Vincere Wimbledon è incredibile, il tennis continua a sorprendermi. Ho fatto di tutto perchè andasse così, significa tanto.

D. Cosa vuol dire un risultato così per la tua squadra?

IGA SWIATEK: Ci siamo concentrati su noi stessi nel team, a volte i media mi descrivono male, in particolare nel mio paese, volevo essere lasciata in pace e fare il mio lavoro. Avevo già dimostrato tanto, eppure sembra sempre che debba vincere, ma è la mia vita, il mio lavoro , voglio farlo a modo mio.

D. Cosa ha questo posto di speciale per te?

IGA SWIATEK: Penso, non lo so, forse il fatto che sia erba lo rende speciale, è inaspettato vincere qui, le emozioni sono diverse. A Parigi so che posso giocare bene, qui non lo sapevo. Rispetto gli altri tornei, ma questo e lo US Open mi danno sensazioni migliori, e una gran soddisfazione per aver fatto accadere tutto questo.

D. Arrivare a un torneo senza grandi aspettative, come ha cambiato la tua esperienza?

IGA SWIATEK: Vero, la classifica… non ero numero uno, mi mancava esserlo e spero di tornarci, ma non avevo giocato bene, sapevo che la classifica avrebbe sofferto. Ma qui non contava, dovevo solo pensare a giocare bene e migliorare.

D. Come festeggerai? Pasta e fragole?

IGA SWIATEK: Farò qualcosa di più matto che pasta fragole! Devo fare due ore di impegni con i media, ma poi mi unirò alla mia famiglia che mi sta aspettando.

D. Come hai preparato la stagione su erba?

IGA SWIATEK: Ho iniziato il 12 giugno, mi sono allenata a Mallorca, poi Bad Homburg, ho avuto allenamenti e partite di qualità su questa superficie.

D. Riguardo alla tua nazionalità, per te è importante, cosa provi a essere la prima polacca a vincere Wimbledon? Di cosa hai parlato con la principessa del Galles?

IGA SWIATEK: Essere polacca è parte di me, ma non direi che per il mio paese era necessario questo, abbiamo avuto tanti buoni tennisti. Penso ad Agneska Radwanska. Spero di ispirare qualcuno. La principessa del Galles mi ha fatto le congratulazioni, poi non mi ricordo, ero troppo emozionata. Ma ricevere il trofeo da lei è stato un sogno, fin da bambina mi affascinava la famiglia reale.

D. A volte sembravi tornata quella imbattibile di tempo fa…

IGA SWIATEK: Certo non ero stupita, ma un po’ sorpresa, non ho mai servito così bene per tre settimane di fila, ho cercato di manternere le buone sensazioni, senza sprecare punti, e il mio livello mi ha aiutato.

D. Hai vinto 24 finali su 29, qual è il segreto?

IGA SWIATEK: Il tennis è mentale, e fisico, devi avere buone partite prima, non fare troppa fatica, ed evitare lo stress. Ho usato l’esperienza, e ho cercato di godermi la situazione, sono stata concentrata ma mi sono divertita.