ATP Los Cabos, il tabellone: Rublev prima testa di serie. Davidovich Fokina l’avversario più accreditato

In attesa degli ultimi verdetti provenienti da Wimbledon, con cui si chiuderà il breve spaccato di stagione su erba, iniziano ad accendersi i riflettori sul cemento. Nella fattispecie, ad aprire le danze è l’ATP 250 di Los Cabos. A partire da martedì 15 luglio il tabellone principale vedrà sfidarsi per il titolo alcuni nomi che catturano l’occhio, anche se è da registrare l’assenza di Lorenzo Musetti.

In Messico a guidare il seeding è Andrey Rublev, che, grazie agli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon, ritrova la top 10. Il russo ha optato per una scelta in controtendenza rispetto alla sua abituale programmazione. Niente tornei sulla terra europea, per preparare al miglio l’ultimo Slam dell’anno.

Dopo il bye del primo turno, esordirà con il vincente tra Taro Daniel, 156 del mondo, e la wild card casalinga Alex Hernandez. Per Andrey possibili quarti di finale con la testa di serie numero 6 Bu Yunchaokete e per la semifinale la previsione è la sfida a Quentin Halys. A completare il quadro delle teste di serie è Aleksandar Kovacevic.

Dall’altro lato del tabellone, invece, è Alejandro Davidovich Fokina il secondo favorito del torneo, che se la vedrà al secondo turno con Adrian Mannarino o James Duckworth. Dalla parte dello spagnolo, 27 ATP, in agguato c’è Denis Shapovalov, terza forza del torneo. Presenti anche Daniel Altmaier e Adam Walton, rispettivamente teste di serie numero 5 e 8.

Da registrare l’assenza del campione in carica Jordan Thompson, che non potrà provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro Casper Ruud a causa del persistere del problema fisico accusato ai Championships durante gli ottavi di finale contro Taylor Fritz e che lo aveva costretto al forfait anche per il doppio.