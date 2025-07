Muguruza: “La sconfitta di Parigi è stata dura per Sinner, ma lo ha reso più forte” [ESCLUSIVA]

Garbiñe Muguruza, campionessa a Wimbledon nel 2017 contro Venus Williams nel primo della serie degli otto maiden title consecutivi a Londra ed ex numero uno del mondo, ha scambiato amabilmente quattro chiacchiere con il direttore Ubaldo Scanagatta sulla finale di domenica tra Alcaraz e Sinner. La ex campionessa spagnola non fa mistero della preferenza che accorda al suo connazionale e si aspetta un altro grande match dopo quello di Parigi di un mese fa.

Scanagatta: Chi vincerà domenica?

Muguruza: “Io dico Alcaraz ovviamente, perché sono per il team Spagna! Sarà una finale stupenda; Alcaraz è davvero sorprendente per come sia riuscito a vincere tante partite dopo Roma”

Scanagatta: Qual è il miglior colpo di Alcaraz e qual è il miglior colpo di Sinner?

Muguruza: “Non è semplice indicare un solo colpo. Per Carlos direi la varietà mentre per Jannik la costanza; Alcaraz è più… magico, Sinner è più serio, robotizzato”

Scanagatta: Secondo te si può vedere un’altra finale come quella del Roland Garros o non è possibile sull’erba?

Muguruza: “Credo sia possibile perché i due giocatori hanno un gioco che si adatta all’erba e si conoscono bene; inoltre, Sinner è molto preparato e forte qui (si porta il dito alla testa per indicare la forza mentale). Per lui è stata dura ma la partita di Parigi lo ha reso più forte”

Scanagatta: Cosa fai adesso nella vita? La mamma, la zia…

Muguruza: “Mi godo la vita, sono nel tennis ma lo vivo da fuori; faccio viaggi…”.

Scanagatta: E dove vivi?

Muguruza: “A Ginevra, in Svizzera. Da parecchi anni, con mio marito (che si presenta come mezzo spagnolo e mezzo finlandese)”