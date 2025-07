Ubicontest: Pioggia di bonus su Sinner-Alcaraz. La finalissima mette in palio 350 punti. Conquista la vetta!

La finale più attesa da tutti i seguaci del mondo del tennis (e non) prenderà vita alle ore 17:00 (locali), e i protagonisti saranno i due più forti giocatori del mondo: Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner. Come promessovi nei giorni precedenti, “la pioggia di bonus” invaderà l’atto decisivo di Wimbledon circa l’amatissimo Ubicontest. Saranno ben due i bonus da giocare, oltre al classico pronostico sull’incontro tra l’azzurro e il murciano, dove dovrete indovinare il vincitore e i relativi game e set della partita. Ma approfondiamo la questione “bonus” tra qualche riga.

Wimbledon, F: C. Alcaraz vs J. Sinner (8-4)

Sarà un passaggio cruciale lo scontro epico tra Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner, e non soltanto per i due tennisti più forti del circuito. Ma anche per voi partecipanti dell’Ubicontest, poiché i punti in palio, quest’oggi, sono ben 350. Il primo bonus (da 100 punti) vi metterà particolarmente alla prova: “Sinner vincerà il primo set?” Se dovessimo analizzare i precedenti, e specialmente il più recente, Jannik è spesso partito col turbo contro il fenomeno di El Palmar, mettendo talvolta in cassaforte il primo parziale. Dunque – dato che sarà una sfida praticamente alla pari – questo è un dato a cui fare riferimento. In secundis, sull’App Ubitennis, troverete un ulteriore bonus, da 150 punti: “Match al quinto set?”. Non sappiamo se uno dei due prenderà nettamente il sopravvento durante l’incontro – anche se lo si mette fortemente in dubbio -, ma non sarebbe affatto un rischio puntare sul “Si”, godendosi la straordinaria battaglia e incrociando le dita perché termini al set decisivo.

Pronostico 2-3.