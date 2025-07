ATP Gstaad: si rivede lo svizzero Stricker, che ora sfida Ruud. Eliminato Djere

Scatta lunedì l’EFG Swiss Open di Gstaad, altrimenti detto la “Wimbledon delle Alpi”, un tempo tradizionale ritrovo per reduci dalla quindicina londinese in cerca di relax, sole e di un sano quanto moderato agonismo; solo per dare qualche nome, negli anni Sessanta l’Albo d’Oro della competizione dell’Oberland bernese risplende, tra gli altri, dei nomi di Rod Laver, Roy Emerson, John Newcombe e Nicola Pietrangeli, nel 1963 insuperabile in finale su Emerson per 7-5 6-2 6-2.

Nella giornata inaugurale scende in campo una sola testa di serie, il serbo Laslo Djere, che trova nel giovane qualificato peruviano Ignacio Buse un ostacolo insuperabile: il trentenne numero 60 del ranking vince tre punti in più del suo rivale (90 a 87) ma cede 7-6(4) 1-6 6-4. Per Buse, che è al secondo incontro in un torneo ATP e che nel primo ha perso contro… Laslo Djere sulla terra di Santiago, il secondo turno riserva per forza di cose un tennista diverso, quel Kamil Majchrzak che dopo gli ottavi a Wimbledon vuole dare rinnovata continuità ai propri risultati: lunedì ha superato il francese Terence Atmane per 6-4 3-6 6-2.

Il ventitreenne argentino Roman Andres Burruchaga impiega poco più di un’ora per liberarsi del ceco Dalibor Svrcina; 6-3 6-1 il severo punteggio, che vale all’atleta sudamericano la sfida con il favorito numero tre del seeding, lo spagnolo Pedro Martinez, terzo avversario battuto da Sinner a Londra. Il match più divertente della giornata inaugurale si è disputato tra Nicoloz Basilashvili e Arthur Cazaux: ha vinto il francese con lo score di 4-6 7-5 7-6(5) dopo quasi tre ore di gioco. Bravo al tennista georgiano, grande talento che ha ben figurato anche sui prati londinesi al cospetto del nostro Sonego, per Cazaux c’è ora il seeded four Etcheverry.

Infine, grazie a una wild card, si rivede lo svizzero Dominic Stricker, che conta solo due tornei maggiori nella stagione, Melbourne e Ginevra, con due uscite al primo turno: l’altura forse lo aiuta, senz’altro gli tornano utili i suoi nove ace e i dieci doppi falli del francese Herbert nella vittoria per 4-6 6-4 6-2. Per lui ora c’è il numero uno Casper Ruud, mentre martedì scende in campo Stan Wawrinka con il kazako Shevchenko.