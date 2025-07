Classifica WTA: Swiatek sale al n.3. Paolini scivola al n.9. Che balzo per Cocciaretto

Sesto Slam e primo Wimbledon per Iga Swiatek. La polacca conquista il torneo che fino ad ora le era stato meno congeniale e dà una svolta a una stagione che, per i suoi standard, si era rivelata finora piuttosto deludente. Con questa vittoria, Swiatek risale al n.3 del ranking, dopo essere precipitata all’ottavo posto dopo Parigi. Avevamo ipotizzato che, una volta superato lo scoglio dei punti in scadenza nella prima parte della stagione, Swiatek avrebbe affrontato i successivi impegni con più leggerezza. E così è stato.

La vetta, almeno sulla carta, resta lontana: Aryna Sabalenka comanda la classifica con 12420 punti e appare, al momento, fuori portata. Ma lo scenario potrebbe cambiare rapidamente: la bielorussa dovrà infatti difendere ben 5025 punti da qui a fine stagione, mentre Coco Gauff, attuale n.2, ne ha in scadenza 3060. Swiatek, al contrario, ha da proteggere soltanto 830 punti. Se si azzerassero idealmente i punti in scadenza per tutte e tre, la classifica “virtuale” mostrerebbe distacchi ben più contenuti: Sabalenka 7395, Swiatek 5983, Gauff 4609. La polacca, insomma, sarebbe a soli 1342 punti dalla vetta. Certo, per tornare n.1 servirà una seconda parte di stagione opaca da parte di Sabalenka e, soprattutto, che Swiatek torni ai suoi abituali standard. I prati di Wimbledon, però, ci regalano anche altri movimenti interessanti. Prima di tutto, Amanda Anisimova, finalista, raggiunge il suo miglior ranking, salendo al n.7, mentre Belinda Bencic rientra tra le top 20, dopo averla abbandonata a inizio 2023. Purtroppo, non ci sono notizie positive per Jasmine Paolini. L’uscita prematura a Londra le costa quattro posti in classifica: ora è n.9. Tuttavia, anche per lei si apre una fase potenzialmente favorevole: superato il peso delle due finali Slam da difendere, potrà affrontare i prossimi appuntamenti con meno pressione. Fino a fine stagione avrebbe solo 840 punti da confermare ed eventualmente incrementare. La domanda resta la stessa: riuscirà a confermarsi tra le prime dieci e, magari, a conquistare la qualificazione alle WTA Finals? Per quanto riguarda le altre nostre rappresentanti, Elisabetta Cocciaretto ritorna prepotentemente in top100 con un balzo di 40 posizioni.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 12420 2 0 Coco Gauff 19 7669 3 +1 Iga Swiatek 16 6813 4 -1 Jessica Pegula 21 6423 5 +2 Mirra Andreeva 19 5163 6 0 Qinwen Zheng 19 4803 7 +5 Amanda Anisimova 22 4470 8 + Madison Keys 19 4374 9 -4 Jasmine Paolini 19 3576 10 -1 Paula Badosa 22 3454 11 -1 Emma Navarro 25 3420 12 +2 Karolina Muchova 17 2881 13 -2 Elena Rybakina 20 2806 14 -1 Elina Svitolina 16 2794 15 0 Diana Shnaider 27 2716 16 +1 Ekaterina Alexandrova 24 2666 17 +2 Liudmila Samsonova 23 2576 18 0 Daria Kasatkina 26 2361 19 +3 Clara Tauson 24 2292 20 +15 Belinda Bencic 16 2190 21 -1 Beatriz Haddad Maia 26 2129 22 +1 Elise Mertens 23 2106 23 +4 Linda Noskova 21 1867 24 0 Magdalena Frech 28 1821 25 -4 Jelena Ostapenko 21 1750 26 +2 Sofia Kenin 25 1678 27 -1 Marta Kostyuk 20 1616 28 +1 Magda Linette 25 1594 29 +2 Ashlyn Krueger 24 1544 30 +20 Anastasia Pavlyuchenkova 16 1509 31 -1 Mccartney Kessler 27 1455 32 +5 Olga Danilovic 21 1422 33 +1 Rebecca Sramkova 27 1411 34 +2 Peyton Stearns 24 1386 35 +3 Leylah Fernandez 25 1350 36 +9 Tatjana Maria 36 1320 37 +4 Maya Joint 30 1309 38 +8 Veronika Kudermetova 26 1308 39 +3 Dayana Yastremska 22 1306 40 -8 Xinyu Wang 25 1300 41 +2 Katie Boulter 21 1278 42 +2 Anastasia Potapova 22 1251 43 -10 Yulia Putintseva 25 1225 44 +7 Sonay Kartal 21 1217 45 -5 Emma Raducanu 18 1211 46 +2 Marie Bouzkova 24 1176 47 -8 Anna Kalinskaya 21 1172 48 +7 Hailey Baptiste 25 1156 49 +4 Naomi Osaka 15 1154 50 +12 Jessica Bouzas Maneiro 25 1126

In top10, record di punti per Aryna Sabalenka, che sale a 12420 punti. Come anticipato, Iga Swiatek sale al n.3 e crolla Jasmine Paolini (-4, n.9). Best ranking per Mirra Andreeva (+2, n.5) e Amanda Anisimova (+5, n.7).

In top20, best ranking per Clara Tauson (+3, n.19). Ritorna tra le venti Belinda Bencic (+15, n.20). Le saluta Barbora Krejcikova (-62, n.78), campionessa uscente a Church Road.

Nella top50, ci sono numerosi best ranking. Tra questi ricordiamo quelli delle giovani Linda Noskova (+4, n.23), Sonay Kartal (+7, n.44) e di Jessica Bouzas Maneiro (+12, n.50). Venti posti in più per Anastasia Pavlyuchenkova (n.30), nove per Tatjana Maria (n.35) e otto per Veronika Kudermetova (n.38). Perdono quota Yulia Putintseva (-10, n.43), Anna Kalinskaja (-8, n.47) e Donna Vekic (-27, n.52).

Nelle posizioni alle spalle delle prime cinquanta, Laura Siegemund (+50, n.54) è quella che guadagna più posti. Dietro di lei, best ranking per Solana Sierra (+34, n.67), Zeynep Sonmez (+14, n.74) e Victoria Mboko (+11, n.86). Ben 40 posti in più per la nostra Elisabetta Cocciaretto (n.76), che dopo aver ben figurato a Wimbledon si aggiudica il Nordea Open di Bastad. Chi sono le atlete a retrocedere pesantemente? Segnaliamo, tra le tante, Danielle Collins (-12, n.66), Maria Sakkari (-11, n.88), Lulu Sun (-47, n.94), Maiar Sherif (-13, n.99) e Bernarda Pera (-23, n.107).

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Per quanto riguarda i nostri colori, abbiamo detto che Jasmine Paolini retrocede al n.9 ed Elisabetta Cocciaretto sale al n.76, riportandosi in top100. Lucia Bronzetti perde un posto e si assesta al n.64. Dietro le tre rappresentanti in top100, salgono Lucrezia Stefanini (+14, n.147), Jessica Pieri (+56, n.325) e Samira De Stefano (+12, n.381). Retrocedono pesantemente Martina Trevisan (-95, n.283) e Tatiana Pieri (-20, n.396).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 9 -4 Jasmine Paolini 19 3576 64 -1 Lucia Bronzetti 28 963 76 +40 Elisabetta Cocciaretto 26 860 147 +14 Lucrezia Stefanini 29 486 174 +9 Nuria Brancaccio 26 413 209 +7 Giorgia Pedone 26 343 253 +1 Camilla Rosatello 25 290 276 +4 Tyra Caterina Grant 15 261 278 +11 Silvia Ambrosio 24 259 283 -95 Martina Trevisan 13 251 284 -5 Nicole Fossa Huergo 31 251 290 -6 Sara Errani 14 243 298 -2 Aurora Zantedeschi 23 231 325 +56 Jessica Pieri 21 200 381 +12 Samira De Stefano 15 151 396 -20 Tatiana Pieri 20 143 404 -7 Diletta Cherubini 25 138 410 0 Matilde Paoletti 12 135 429 +15 Federica Urgesi 25 124 450 +4 Camilla Zanolini 21 117

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

C’è solo un movimento nel Next Gen ranking 2025, la classifica riservata alle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2005: Victoria Mboko sale al n.4 scalzando Iva Jovic.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 5 2 0 Maya Joint 2006 37 3 0 Alexandra Eala 2005 56 4 +1 Victoria Mboko 2006 86 5 -1 Iva Jovic 2007 87 6 0 Ella Seidel 2005 113 7 0 Sara Bejlek 2006 118 8 0 Tereza Valentova 2007 129 9 0 Victoria Jimenez Kasintseva 2005 130 10 0 Linda Fruhvirtova 2005 140

RACE TO WTA FINALS

Resta al comando della classifica Aryna Sabalenka, che con il risultato di Wimbledon si qualifica matematicamente per le WTA Finals. Si fa sotto Iga Swiatek (+1, n.2). Sale al n.6 Amanda Anisimova, mentre retrocede di un posto Jasmine Paolini (n.8). Sette posti in più per Belinda Bencic, che si posiziona al n.13.