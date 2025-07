Zverev si allena alla Nadal Accademy con zio Toni: possibile coinvolgimento per Rafa?

Ripartire da colui a cui aveva concesso l’ultimo tango a Parigi. L’entusiasmo di Alexander Zverev è ai minimi storici e la prematura uscita di scena a Wimbledon contro Arthur Rinderknech è solo l’ultima di tante delusioni accumulate nell’ultimo periodo. Il tedesco, evidentemente saturo, ha vuotato il sacco e dinanzi ai media ha esternato un malessere che va al di la del rettangolo di gioco, non riscontrando tristemente il supporto del fratello Mischa che ha sollevato più di un dubbio in merito. Il tre volte finalista Slam, per lo meno tennisticamente, sta cercando una soluzione e il suo allenamento alla Rafael Nadal Accademy è da prendere in questa direzione.

Zverev si è allenato sotto gli occhi di Toni Nadal, uno degli artefici della straordinaria carriera del nipote. La sensazione è che qualcosa possa bollire in pentola, e che lo zio del ventidue volte campione Slam possa affiancare il tedesco in questa nuova tappa di carriera. Secondo Paul Hauser, giornalista di Sky Sport Germania, potrebbe esserci spazio anche per Rafa in veste di mentore del suo ultimo avversario sul Philippe Chatrier. Staremo a vedere, quel che certo è che Sascha non ha mai avuto un rapporto facile con i suoi coach, ad eccezione del padre. Ivan Lendl ne sa qualcosa.