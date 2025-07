US Open, entry list femminile: Sabalenka guida il seeding, Kvitova per l’addio al tennis. Tre le azzurre presenti

Manca poco più di un mese all’inizio del frizzante Slam statunitense, dove le scatenate quattro-top 10 padrone di casa faranno di tutto per fermare la corsa di Aryna Sabalenka verso la difesa del trono. Lo US Open di quest’anno, oltre ai nomi altisonanti che gareggeranno per l’ambito trofeo, sarà speciale per l’addio al tennis di Petra Kvitova, che dopo il passaggio a Flushing Meadows, appenderà ufficialmente la racchetta al chiodo. La ceca, ex numero due del mondo, prenderà parte al tabellone principale grazie allo Special Ranking, così come altre cinque colleghe: Cirstea, Zhu, Sevastova, Wang e Danka Kovinic.

Il cut-off dell’entry list femminile è a 99, e l’ultima a rientrare nel main draw dello Slam statunitense sarà l’egiziana Mayar Sherif, dopo di lei, a partire da Leolia Jeanjean, sperano in un improvviso forfait delle prime novantanove tenniste della lista, così da guadagnare l’accesso al tabellone principale.

Per quanto concerne le azzurre, invece, saranno soltanto tre le atlete tricolore in corsa per il titolo nella Grande Mela: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.