US Open, l’entry list maschile: Sinner difende il titolo. Presente Kyrgios. Nove azzurri in corsa

Con la straordinaria vittoria di Jannik Sinner a Church Road abbiamo ufficialmente il terzo Slam dell’anno, ma il tennis non si ferma, e lo sguardo è già rivolto all’ultimo Major stagionale. Lo US Open 2025 partirà domenica 24 agosto, per poi chiudere battenti il 7 settembre, il giorno della finalissima. Sono già state rese pubbliche le entry list dei tennisti che calpesteranno il cemento di Flushing Meadows, e in cima alla lista, non può non mancare il numero uno del mondo, nonché ultimo vincitore dello Slam statunitense: Jannik Sinner.

Non ci sono particolari assenze da segnalare tra i big, tutti presenti all’appello per il momento. Spicca, e desta una certa curiosità, la partecipazione del discussissimo Nick Kyrgios, che prenderà parte al main draw grazie al Ranking Protetto. Sulla stessa barca anche Sebastian Ofner ed Emil Ruusuvuori, scivolato sino alla posizione numero 583° del ranking mondiale a causa del delicato e complesso status mentale che lo ha costretto ai box per circa sei mesi.

L’ultimo ammesso per diritto di classifica è Alexander Shevchenko al n. 101.

Saranno nove gli azzurri presenti nella spedizione newyorkese: Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Darderi, Bellucci e Luca Nardi.

Non ci sono italiani che potrebbero sperare di un ingresso in extremis, dal momento che il primo “fuori dal taglio” è Francesco Passaro, che ha 30 giocatori davanti a lui, e quindi dovrà molto probabilmente giocare le qualificazioni.