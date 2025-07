Wimbledon, Sinner al Gala: “Abbiamo bevuto Champagne. È il giorno più bello della mia carriera”

Uno dei momenti più iconici di Wimbledon, tra i tanti che compongono l’intero cerimoniale dei Championships, c’è senza ombra di dubbio il Gala finale con la Cena dei Campioni (The Champion’s Dinner). Si tratta di un evento nato già con la prima edizione del 1877 e successivamente caduto in disuso, salvo poi tornare in auge una decina di anni fa. Oltre a condividere un momento conviviale, i due vincitori del torneo di singolare maschile e femminile si esibiscono in un ballo sul palco, davanti a tutti i presenti. Tra questi anche il collega Stefano Semeraro, unico giornalista italiano ad essere stato invitato in questo 2025, che ha raccontato quanto ha vissuto tramite un interessante articolo pubblicato sul quotidiano ‘La Stampa’.

Innanzitutto l’evento, dopo un paio di anni a ridosso dei prati di Wimbledon, è tornato nella sua originaria collocazione, al Raffles London at the OWO, il ‘Luxury’ Hotel da circa 2000 sterline a notte. Al suo interno 25 tavoli, su cui i commensali hanno consumato la cena a base di ‘loyalty toast’, risotto alle capesante e filetto di manzo. Una volta soddisfatto lo stomaco è stato il momento del tanto atteso ballo dei campioni. Da una parte Iga Swiatek con un vestito lungo color grigio perla e scarpe basse. Dall’altra invece Jannik Sinner in Smoking Gucci, che si lascia andare ad una considerazione prima di deliziare i presenti con qualche passo.

Sinner: “Con Dimitrov ho avuto fortuna”

“Abbiamo bevuto parecchio, soprattutto Champagne. La testa gira un po’ ma va tutto bene. Ho avuto fortuna con Dimitrov. È stato difficile superare la delusione di Parigi, non avrei mai pensato che una giornata potesse cambiare così tanto il mio stato d’animo. Non ho pianto, ma quasi … Del resto è stata la giornata più importante della mia carriera“. E poi, incalzato sul ballo: “Che avrei dovuto ballare me l’hanno spiegato negli spogliatoi, ma qualcosa avevo intuito. Di solito appena finito un torneo scappiamo tutti, è bello rivedersi ancora tutti insieme. Poi so che Iga è bravissima nel ballo quindi sarà molto interessante“.

Giunge dunque il momento atteso e i due campioni di Wimbledon se la cavano egregiamente sulle note di ‘Feel it Still’. Alle 2 di notte, a fine evento, è il tempo delle foto con i trofei da parte di Jannik Sinner ed Iga Swiatek. Il n° 1 del mondo chiacchiera con mamma Siglinde e papà Hanspeter, oltre al fratello Mark, lo zio Florian e il manager Alex Vittur. Tra gli invitati c’è Daniela Hantuchova, ma soprattutto Jessica Ennis-Hill, campionessa olimpica di eptathlon alle Olimpiadi di Londra 2012, con cui scambia qualche battuta prima della dipartita.