ATP Finals, tensioni tra Governo e FITP. Ma per ora Torino non sembra in pericolo, anzi

È un clima turbolento quello che sembra essersi innescato attorno all’organizzazione delle ATP Finals di Torino. Una delle competizioni sportive più acclamate e attese d’Italia e del mondo sportivo, è divenuta adesso uno scottante tema. E non v’è dubbio, quando politica, istituzioni ed interessi economici convergono sulla stessa rotta, difficilmente si trova una via di fuga rapida e indolore.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la scossa è stata scatenata dal Decreto Sport che prevede l’accostamento della società governativa Sport e Salute alla Federazione italiana Tennis e Padel (FITP) circa la gestione e i conti delle redditizie Finals di Torino. Una novità (non ancora definitiva visto che il Decreto deve ancora passare dalla Camera) su cui il Presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, vuole vederci chiaro. Per questo da Londra è arrivata una lettera di spiegazioni firmata ATP.

Una reazione a catena che ha innescato diversi malumori, a partire dall’unico rappresentante della politica italiana a Wimbledon, Matteo Renzi, che non ha utilizzato mezze misure dopo la finale dello Slam londinese: “Visto che questo governo sembra disinteressato rispetto ai risultati del tennis, spero che a maggior ragione dopo la vittoria di Sinner, Abodi e i suoi sgherri mettano giù le mani dall’organizzazione dell’ATP Finals di Torino”.

Al di là delle polemiche sul “controllo politico” della manifestazione, la questione sembra prevalentemente focalizzata sulla quota di contributo pubblico che la FITP dovrà cedere a Sport e Salute: si parla di circa 15-20 milioni sugli 80 di cui in questi anni ha beneficiato l’organizzazione delle Finals. In tutto questo rimane sullo sfondo il tema “cambio sede”: un’ipotesi molto fragile al momento. L’ATP, infatti, è molto soddisfatta di Torino e le alternative “Arabia” e “Milano” non sembrano così interessate a rimpiazzare il capoluogo piemontese.

Qualche novità, comunque, potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 17 luglio. Presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo si svolgerà infatti la presentazione del “Masterplan delle ATP Finals 2025” e sarà presente anche il Presidente della FITP Angelo Binaghi, di cui riporteremo eventuali dichiarazioni sulla complessa questione di cui sopra.