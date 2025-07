ATP Los Cabos: avanti Altmaier, Bu, Kovacevic e Walton. Favola Hernandez e Alvarez

Terminato lo swing su erba, c’è chi decide di rimanere in Europa per disputare un paio di ATP 250 sul rosso. C’è chi si riposa, e poi c’è anche chi prepara il bagaglio grosso per dirigersi nelle Americhe, in vista dei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Prima di questi due eventi, però, c’è il Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, ATP 250 organizzato a Los Cabos, in Messico. I primi turni non hanno regalato troppe sorprese, dato che tutte le teste di serie sono ancora in gara (le prime quattro hanno un bye e devono ancora esordire).

La numero 5, il tedesco Daniel Altmaier, non ha avuto eccessivi problemi al debutto, dato che per 6-4 6-3 ha superato lo statunitense Mitchell Krueger. Anche Yunchaokete Bu, sesto favorito del torneo, ha passato indenne il primo turno. Dopo nove sconfitte consecutive nei main draw ATP, il numero 73 al mondo è riuscito a risollevarsi con un successo per 7-6(5) 6-2 – che lo fa diventare il primo tennista cinese a vincere un incontro in questo torneo – contro il qualificato di casa Alan Magadan, 921esimo tennista nel ranking, alla prima esperienza in un tabellone principale del circuito maggiore.

Per la prima volta teste coronate in un evento ATP, Aleksandar Kovacevic e Adam Walton hanno entrambi strappato un’affermazione. L’americano, finalista al 250 di Montpellier in febbraio e reduce da sette sconfitte filate nei main draw ATP, ha sconfitto 6-1 3-6 6-3 Hadi Habib, che in gennaio era diventato il primo tennista libanese a qualificarsi per un tabellone principale di uno Slam. L’australiano, invece, ha avuto bisogno di due soli set per avere la meglio su Rodrigo Pacheco Mendez, wild card di casa e numero 7 nella race per Jeddah. Un 7-6(2) 6-2 senza rischi eccessivi e il successo è stato assicurato, dopo che in tutta la stagione su erba il tennista aussie non aveva intascato vittorie in tabelloni principali di eventi ATP.

Ancora niente da fare per il suo connazionale Aleksandar Vukic, che non trova una gioia su cemento dalla Coppa Davis giocata in gennaio. L’americano Emilio Nava, tre volte campione Challenger in stagione e con ben 35 vittorie in saccoccia, lo ha regolato con lo score di 7-6(4) 6-3. Successi anche per James Duckworth su Adrian Mannarino (6-3 6-4, ora sfiderà Alejandro Davidovich Fokina), per Nishesh Basavareddy su Nicolas Mejia (6-4 6-1), per il qualificato Govind Nanda nel derby con Colton Smith (6-4 6-2, ora troverà Denis Shapovalov), per Tristan Schoolkate sul qualificato Yibing Wu (4-6 6-4 6-1) e per Juan Pablo Ficovich su Alibek Kachmazov (6-3 6-2, ora se la vedrà con Quentin Halys).

E per finire, le favole di casa. La wild card messicana Alex Hernandez, numero 493 al mondo, ha avuto la meglio sull’esperto nipponico Taro Daniel (che però non vince un match in un main draw ATP dallo scorso ottobre) per 6-3 5-7 6-4. Seconda vittoria ATP per il beniamino del pubblico, che ora sfiderà la prima testa di serie Andrey Rublev per un posto ai quarti. Ma la vera fiammata l’ha piazzata l’altra wild card casalinga, Luis Carlos Alvarez Valdes, numero 784 ATP. Con un agile 6-1 6-2 il tennista messicano ha dominato James McCabe. Prima vittoria ATP e prima affermazione su un top 200 per Alvarez, che insieme al connazionale Hernandez ha portato così per la prima volta, dal torneo di Città del Messico nel 1998, due messicani al secondo turno nello stesso evento del circuito maggiore.