Wimbledon, Ljubicic a Scanagatta: “Secondo me Sinner batterà Zverev in quattro set” [VIDEO]

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Domenica 12 luglio si giocherà la finale del singolare maschile di Wimbledon. Da una parte della rete ci sarà Jannik Sinner, campione uscente. Dall’altra Alexander Zverev, vincitore del Roland Garros, che proverà a battere l’azzurro, vittorioso in tutti i loro ultimi nove scontri diretti. Di questo match e di altre tematiche ne ha hanno parlato Ubaldo Scanagatta e Ivan Ljubicic da Wimbledon, in un video caricato sul canale YouTube di Ubitennis.

Ljubicic: “Sinner-Zverev? Penso che Jannik vinca in quattro set”

“Credo che Sinner sia molto favorito”, ha affermato Ljubicic. “Anche perché Zverev ha perso gli ultimi 14 set contro di lui. Secondo me Jannik vincerà in quattro set”. A questa affermazione il direttore Scanagatta ha aggiunto un suo punto di vista: “A parer mio, se Sinner vince in quattro set, allora Zverev deve vincere uno dei primi due. Perché se li perde entrambi per me prende una batosta”. La conversazione si è poi spostata sui grandi miglioramenti di Sinner in battuta: “Non mi aspettavo che Sinner sarebbe diventato uno dei migliori battitori del circuito”, ha dichiarato l’ex numero 3 del mondo croato.

“Ma ormai conosciamo la sua mentalità. Comunque, bisogna dire che anche Zverev è migliorato di dritto. I campioni migliorano sempre”. Non tutti i giocatori riescono però a trovare la quadra in battuta. “Il servizio è come i tiri liberi nel basket. Non sono così semplici. Quando si va in tensione non li controlli completamente. A me veniva naturale. Da bambino cercavo di copiare Ivanisevic. Anche nel rovescio, ho sempre provato a copiare Edberg”. Infine, Ljubicic ha sottolineato una caratteristica in particolare di Sinner che lui apprezza molto: “Il fatto che lui non voglia stare sotto i riflettori. È molto umile”.