ATP Bastad, il tabellone: Darderi punta alla difesa del titolo. Presenti anche Pellegrino e Travaglia

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Non solo il torneo di Gstaad la prossima settimana. Dal 13 al 19 luglio andrà in scena anche il Nordea Open, ATP 250 svedese su terra battuta giunto alla 78esima edizione. L’evento è stato votato per tredici volte – anche nel 2025 – come il migliore dell’anno nella sua categoria. Il montepremi per quest’anno ammonta a 612.620 euro.

Pellegrino punta all’ottavo con Rublev, primo favorito del torneo

È Andrey Rublev il favorito numero uno del torneo. Come tutte le prime quattro teste di serie in tabellone, il russo esordirà direttamente al secondo turno. Il campione del 2023 sfiderà il vincente della sfida che vedrà opposti il norvegese Nikolai Budkov Kjaer e Andrea Pellegrino, che nel 2025 andò a un passo dai quarti di finale. Se i pronostici verranno rispettati, Rublo affronterà al turno dei migliori otto l’argentino Sebastian Baez (n. 8 del seeding), finalista nel 2022. In quella sezione del tabellone sono presenti anche il cileno Alejandro Tabilo (n. 3) e l’argentino Thiago Agustin Tirante (n. 7), oltre che il suo connazionale Facundo Diaz Acosta e l’austriaco Sebastian Ofner.

Presenti Darderi e Travaglia. Wild card per Dimitrov e Kouame

Nella parte bassa del seeding proveranno a farsi strada l’olandese Botic Van de Zandschulp (n. 6) e Mariano Navone (n.4). L’argentino potrebbe incrociare la racchetta al secondo turno con Stefano Travaglia – che torna in un main draw ATP per la prima volta dallo US Open 2023 -, sempre che l’azzurro riesca a superare un qualificato al debutto. L’ultimo quarto è sicuramente quello più intrigante. Il portoghese Nuno Borges, campione nel 2024 ai danni di Rafael Nadal e numero 5 del tabellone, esordirà contro il giovanissimo Moise Kouame, wild card francese messasi in mostra di recente al Roland Garros.

Chi vincerà potrebbe affrontare agli ottavi il bulgaro Grigor Dimitrov, che dopo gli ottavi a Wimbledon ha ricevuto un invito dagli organizzatori del torneo di Bastad. Chi uscirà indenne da questa sezione potrebbe misurarsi con Luciano Darderi (n. 2) ai quarti. L’azzurro è reduce dalla sconfitta al primo turno dei Championships, e in Svezia proverà a ripetere l’ottima cavalcata che nel 2025 lo portò al titolo. Luli dovrà però stare molto attento, perché nel suo primo match potrebbe affrontare l’insidioso tedesco Daniel Altmaier.