Cari amici di Ubitennis, eccoci arrivati al giorno della finale femminile di Wimbledon 2026. Il Centre Court dell’All England Club punta gli occhi sulle due protagoniste, Karolina Muchova e Linda Noskova, in un derby ceco che decreterà la nuova campionessa di The Championships. La ventinovenne Muchova disputerà quest’oggi la sua seconda finale Slam in carriera, mentre sarà la prima volta in un atto decisivo di un Major per la giovanissima connazionale Noskova. Benvenuti ufficialmente alla diretta scritta della finale femminile di Wimbledon 2026!
LIVE Wimbledon, finale femminile: il derby tra Muchova e Noskova vale il primo titolo Slam
La diretta scritta di sabato 11 luglio, giorno della finale femminile di Wimbledon 2026
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