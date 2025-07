Hopman Cup 2025: vince anche Cobolli. L’Italia supera la Croazia

F. Cobolli b. D. Ajdukovic 6-7(1) 6-4 10-6

L’affetto di Bari e dei pugliesi Flavio Cobolli se l’è guadagnato quando ha confermato la sua presenza all’Hopman Cup 2025 malgrado le fatiche di Wimbledon. E il resto è venuto naturale perchè la gente del Sud se tu lotti, fatichi, ti sacrifichi sa come ricompensarti.

Nel momento più complicato contro un avversario in gran forma come Duje Ajdukovic, la spinta del pubblico è stata decisiva per dare fiato al n. 19 del mondo per allontanare nervosismo e brutti presagi. Così facendo, l’azzurro batte 6-7(1) 6-4 10-6 il croato con l’Italia che, dopo la vittoria di Bronzetti, sale 2-0 contro la Croazia in attesa del doppio misto.

Dopo un set e mezzo, il primo sorriso gliel’ha strappato un tifoso dagli spalti: “Immagina sia verde il campo”. Immaginazione dopo immaginazione, Cobolli ha rimesso in piedi una partita complicata. Ajdukovic è riuscito a metterlo in difficoltà con colpi profondi e provando a spostare il suo avversario. Flavio, invece, non ha sfruttato un set point sul 5-4 del primo set e si è perso nel tie-break del primo set dopo un paio di non chiamate che lo hanno innervosito.

IL MATCH

Avvio di gara con tre break di fila che hanno lanciato il croato sul 4-2. Cobolli ha cominciato a macinare il suo gioco, malgrado una evidente condizione fisicale non ottimale. Capovolta l’inerzia del primo set, con un ace il croato ha cancellato il set point in favore dell’azzurro. Tie-break a senso unico dopo le polemiche azzurre per due non chiamate dell’arbitro di gara durante lo scambio che ha lanciato Ajdukovic sul 3-1. Perso il tie-break 7-1, Cobolli è stato bravo a restare aggrappato all’avversario giocando punto su punto.

Tanti scambi lunghi con il sesto gioco che potrebbe rappresentare lo spartiacque, ma ancora una volta è il croato con il suo dritto a incidere e a risolvere in suo favore una faccenda che si era fatta molto difficile. Cobolli si procura la prima chance di break del set, ma sbaglia una riposta e si torna in parità. Nel nono gioco arriva il break in favore dell’azzurro. Partenza ad handicap del croato con un nastro che si rivela tricolore. Il tennista romano si procura due palle break: la prima è cancellata dal servizio del croato, sulla seconda Cobolli si esalta e sale 5-4.

Il pubblico spinge forte e col servizio l’italiano chiude 6-4. Nel tie-break Flavio va 5-1 e servizio, ma il croato non crolla e riesce ad agganciare l’azzurro sul 5-5. Il match prende la direzione italiana quando Ajdukovic commette il doppio fallo sul 6-6. A quel punto arrivano altri tre punti pregevoli di Cobolli e l’Italia sale 2-0.