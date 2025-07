Hopman Cup 2025: l’Italia parte bene. 1-0 contro la Croazia dopo la vittoria di Bronzetti

Dal nostro inviato Paolo Michele Pinto

L. Bronzetti b. D. Vekic 6-3 4-6 10-1

Inizia bene l’avventura dell’Italia nell’edizione 2025 della “Hopman Cup“. Sul centrale della Fiera del Levante di Bari, Lucia Bronzetti porta a casa il primo punto della sfida con la Croazia. Batte Donna Vekic 6-3 4-6 10-1 in un’ora e 45’. Gara giocata con grande personalità da Bronzetti che ha imposto il suo gioco specie in risposta con molta aggressività. Serata poco felice al servizio per la croata che ha commesso ben 14 doppi falli.

IL MATCH

C’è un bel colpo d’occhio sul centrale con il sole che tiene molto alta la temperatura. Donna Vekic è molto fallosa in un primo set in cui spinge forte in risposta Bronzetti spinta dal calore del pubblico. Sale rapidamente 4-0 e soffre solo sulle soluzioni in dropshot prese dalla croata. Bronzetti subisce il primo rientro in partita della sua avversaria che dimezza i break di svantaggio portandosi sotto 4-3. Poi con personalità si tira fuori ai vantaggi da una situazione di pericolo, sfruttando al massimo il suo servizio. Vekic porta a casa solo il 50% di punti con la prima, mentre il pubblico di Bari spinge forte l’azzurra verso la conquista del primo set.

Nel secondo si invertono i ruoli: qualche errore di troppo per Bronzetti, molta solidità da parte della croata che sale 3-0 con grande personalità. La riminese avrebbe anche la chance di controbreak, cancellata perfettamente da Vekic nel corso del secondo game. Torna a regalare qualcosa Vekic nel quarto gioco e l’azzurra si fa trovare pronta. Sullo 0-30 Vekic spinge bene con il dritto, ma poi incappa nel secondo doppio fallo del set. E’ un lungo scambio a premiare la croata e anche questo game si decide ai vantaggi, il terzo dei primi quattro del set.

Sulla seconda palla break del set, altro doppio fallo della croata e break in favore di Bronzetti. Continua a sbagliare di dritto Vekic con il sole che lentamente saluta il campo n. 1.

Bronzetti non riesce ad accorciare le distanze e si ritrova sotto nuovamente di due break, 5-2. La croata mette il 37% di prime in campo, Lucia ringrazia e sfrutta anche gli errori al servizio dell’avversaria per accorciare 5-3.

Solida al servizio la n. 64 del mondo. Affiorano tutte le debolezze di Vekic troppo spaventata dalla sua non resa al servizio. Sbaglia la misura di un dropshot stuzzicando il dritto di Bronzetti, poi precipita 0-30 ma con il giudice di sedia che cancella tre chance di break in favore dell’azzurra. Protesta persino Cobolli in pieno spirito di squadra. Col rovescio la croata fa la differenza e si porta a casa il set.

Il super tie-break lancia subito l’azzurra molto concentrata e determinata: 5-0 con tanto di smash sbagliato dalla croata. Sul 6-1 arriva l’ace di Bronzetti lanciata verso la vittoria finale. Vekic sbaglia e consegna otto match point all’azzurra. Finisce con una gran bella risposta aggressiva dell’azzurra per il primo punto italiano in questa Hopman Cup.