Italiani in campo mercoledì 16 luglio: Cobolli, Darderi, Bronzetti e Pellegrino. A che ora e dove vederli

Terminato il torneo di Wimbledon 2025 con la vittoria di Jannik Sinner, e in attesa dello swing sul cemento nordamericano, continuano ad esserci tornei e quella successiva ai Championships è la settimana che può mettere in luce giocatori meno in vista nel resto dell’anno. Tra questi c’è anche Andrea Pellegrino, primo azzurro impegnato nella giornata di mercoledì 16 luglio. Il pugliese, che negli ultimi mesi ha vissuto una bella crescita, segno che non è mei troppo tardi per provare a fare qualche passo in avanti, alle ore 14:00 circa sarà protagonista del terzo incontro in programma sul Centre Court dello Swedish Open 2025 contro il temibile Tallon Griekspoor, appena terminerà Mikael Ymer–Botic van de Zandschulp. Un solo precedente, a Napoli nel 2021, vinto dall’olandese. Sullo stesso campo, appena dopo (ore 15:30 circa) Luciano Darderi se la vedrà per la prima volta in carriera con Elias Ymer per un posto nei quarti.

Verso le 17:30, invece, prenderà il via alla Fiera de Levante di Bari la Hopman Cup 2025 e ad inaugurarla sarà proprio l’Italia padrona di casa contro la Croazia. Prima ci sarà il singolare femminile tra Lucia Bronzetti e Donna Vekic, che partono con un 2-0 a favore della n° 52 del mondo che l’anno scorso, nel giro di un mese, ha vinto due volte a Bad Homburg e alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alle ore 19:00 avremo invece il singolare maschile tra Flavio Cobolli e Duje Ajdukovic (2-0 per l’azzurro che si è imposto a Napoli nel 2021 e a Sibiu nel 2023) e verso le ore 20:30 il doppio misto con i giocatori precedentemente citati tutti impegnati.

Italiani in campo mercoledì 16 luglio

ATP Bastad, [Q] A. Pellegrino – [2] T. Griekspoor, Centre Court, terzo match, ore 14:00 circa

I tornei della settimana, come di consueto, saranno trasmessi in tv e streaming sui canali Sky Sport, oltre che su NOW TV. I match femminili saranno visibili anche su Supertennis. La Hopman Cup, invece, potrà essere vista solo su Supertennis.