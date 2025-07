Hopman Cup: Cobolli e Tsitsipas e la sfida dell’orecchietta perfetta

A Bari, lo speciale evento della Hopman Cup riunisce i grandi campioni del tennis nel capoluogo pugliese, dove l’Italia di Cobolli e Bronzetti ha esordito egregiamente, sconfiggendo la Croazia per 2-1 nello scontro inaugurale. In una città così ricca di storia e tradizione, c’è spazio anche per attività extra-tennistiche. Ne sanno qualcosa Stefanos Tsitsipas, Donna Vekic e Flavio Cobolli, impegnati in una challenge culinaria tutt’altro che banale: la realizzazione artigianale della pasta tipica della regione pugliese. Le orecchiette.

Se in campo Stefanos e Flavio riescono a destreggiarsi bene con colpi che richiedono grande manualità, non può dirsi altrimenti della loro praticità ai fornelli, dove sono stati redarguiti più volte dalle “maestre”, che nonostante la grande dose di pazienza, non sono riuscite “nell’impresa dell’orecchietta”.

A questo punto, ci si chiede se il buon Flavio abbia ottenuto risultati più soddisfacenti nell’attività della pesca, dato che prima del tete a tete con la Croazia, l’azzurro si è precipitato sul lungomare barese con una canna da pesca. Non conosciamo (e forse non conosceremo mai) l’entità del bottino portato a casa da Cobbo, ma una cosa è certa: Duje Ajdukovic ha abboccato all’amo.