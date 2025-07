Swiatek ispira anche in cucina: sarà creata una pasta a forma di racchetta!

La confessione di Iga Swiatek, a Wimbledon, sui personali gusti culinari, ha scatenato lo sgomento del popolo italiano sul web, nobile difensore delle tradizioni e della sacrissima e intoccabile “pasta”, che l’ex numero uno al mondo adora mangiare insieme a fragole e…yogurt. Non tutti però hanno criticato Iga, anzi, c’è chi ne ha tratto spunto per un’invenzione commerciale. Infatti, l’azienda produttrice di pasta “Lubella”, ha colto l’occasione per dare vita a un nuovo prodotto, realizzato in onore del primo Wimbledon in carriera della giocatrice polacca.

Sui social, Lubella ha comunicato che la pasta avrà la forma di una racchetta, anche se la nuova creazione “potrebbe non essere pronta in 57 minuti…” – ha scritto l’azienda nel loro post, facendo riferimento alla durata della finale di Wimbledon -. Il marchio di pasta polacco, ha esteso a tutti i followers una richiesta d’aiuto per la scelta del nome del nuovo e speciale prodotto dedicato a Iga. Così, nei commenti, sono sbucate fuori le idee più originali, passando dagli “Igatoni” alle “Igatelle”.

Una trovata, quella di “Lubella”, che potrebbe ispirare anche l’azienda italiana “De Cecco”, sponsorizzata proprio dal numero uno azzurro, Jannik Sinner, il quale, meriterebbe senz’altro una linea di pasta interamente dedicata…