WTA Amburgo: Bondar elimina Alexandrova. Avanzano Yastremska e Boisson

Sulla terra rossa tedesca, i quarti di finale dell’MSC Hamburg Ladies Open sono stati più travagliati e lottati del previsto, tranne per la protagonista indiscussa dell’Open di Francia, Lois Boisson – balzata nella top 100 grazie all’exploit parigino -, che con un doppio 6-3 ha messo fuori dai giochi la bulgara Tomova. La numero 5 del seeding, grazie alla vittoria odierna, si è regalata una semifinale coi fiocchi, dove sfiderà la tostissima Dayana Yastremska, sopravvissuta ad un incontro ingarbugliato con Dalma Galfi.

L’ungherese ha mostrato una solidità sbalorditiva nel corso del primo parziale, ma durante il tiebreak, la qualità della testa di serie numero due ha piegato la difesa avversaria, travolta per 7-1. Esemplare la reazione della numero 111 del ranking, che nonostante lo scoraggiante finale del primo set, si è subito rimboccata le maniche, aiutandosi con un servizio più che prolifico. Dopo aver conquistato il secondo parziale per 6-3, il match sembrava più indirizzato dalla sua parte, ed il break a freddo, nel terzo set – in favore dell’ungherese – sembrava essere il presagio di una rimonta, alla quale si è invece opposta Yastremska.

Per quanto riguarda la parte alta del tabellone, tutti si sarebbero aspettati di vedere la potente e cinica Ekaterina Alexandrova approdare in semifinale, ma Anna Bondar ha deciso di porre fine al cammino della numero uno del tabellone tedesco. Sono servite quasi tre ore, alla sette del seeding, per capovolgere il match comandato inizialmente dalla russa, sconfitta amaramente in tre set (6-7 6-3 7-6). Per un posto in finale, Bondar, sfiderà Kaja Juvan, la slovena che eliminato dal WTA di Amburgo Leyre Romero Gormaz.