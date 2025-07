Hopman Cup 2025, sarà il Canada a sfidare l’Italia in finale

Domenica alle ore 17.30 sarà Italia-Canada a decidere l’edizione 2025 dell’Hopman Cup. Al team canadese bastava una vittoria per strappare il pass per la finale e Bianca Andreescu ha avuto vita facilissima contro la greca Despina Papamichail, n. 267 del mondo.

L’attuale n. 185 del mondo ha vinto 6-1 6-2 in 1 ora e 15 minuti. Nessun problema per la campionessa dello Us Open 2019: soprattutto con le palle corte ha fatto ammattire l’ellenica. Solida con il dritto, non è mai stata messa in difficoltà per tutta la gara. Ha chiuso con uno splendido rovescio lungolinea. A questo punto varranno solo come esibizione la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas e, infine, il doppio misto previsto in serata.

Centrale della Fiera del Levante che ha fatto registrare una buona affluenza, malgrado l’alta temperatura e la non presenza del Team Italia in calendario.

Decisiva per la qualificazione alla finale, il successo rotondo per 3-0 di venerdì del Canada su Spagna a cui ha contribuito anche il ritiro del team spagnolo nel doppio misto dopo aver perso il primo set 6-3.

Il programma di domenica sarà inaugurato dalla sfida tra Lucia Bronzetti e Bianca Andreescu, mentre, a seguire, sarà Flavio Cobolli a sfidare Felix Auger-Aliassime. Infine, il doppio misto potrebbe assumere un ruolo assai decisivo.