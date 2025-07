Hurkacz non si pone limiti: “Lavoro per raggiungere Sinner e Alcaraz. Sogno ancora di vincere Slam”

Sinner e Alcaraz davanti, e dietro tutti quanti. E’ questa la gerarchia del tennis moderno, con gli altri giocatori intenti a rimboccarsi le maniche per evitare di finire a raccogliere solo le briciole lasciate dall’azzurro e dallo spagnolo. Lo spettacolo offerto dai due nelle finali di Roland Garros e Wimbledon è l’ennesima evidenza che sta rendendo sempre meno irriverente il confronto con le epoche del passato, soprattutto quella dorata guidata dai Fab Four. Giocatori come Hubert Hurkacz rappresentano il collante tra quella generazione di fenomeni e la corrente, e non potrebbero avere parere più eminente in merito. Il polacco, intercettato da Tennis365 durante un evento Adidas a Londra, ha sentenziato così: “Il livello del tennis è più alto rispetto a dieci anni fa”

Aveva sollevato la questione anche John McEnroe che in veste di commentatore per TNT Sports aveva menzionato la comparazione tra passato e presente anche in ambito cestistico: “Questi due ragazzi ora, è come quando guardi l’NBA e dici che nessuno potrà essere meglio di Michael Jordan. Il livello del tennis è attualmente il più alto che io abbia mai visto”.

Hurkacz ha affrontato più volte i grandi del passato, avendo un bilancio positivo con Murray e Nadal, in parità con Federer mentre è totalmente a senso unico il confronto con Djokovic. Il semifinalista di Wimbledon 2021, reduce da un infortunio al ginocchio che ne ha causato un crollo nel ranking, è meno drastico rispetto all’ex campione americano dando un colpo al cerchio e uno alla botte: “Sento che il livello stia crescendo ogni anno, e ovviamente possiamo dire che il livello è più alto rispetto al passato, ma con questo non voglio dire che Federer, Nadal e Djokovic e Murray non potrebbero arrivare dove siamo ora. Anche loro miglioravano ogni anno e hanno alzato l’asticella, quindi se giocassero ore, migliorerebbero ancora.”

Con tutta probabilità il classe 1997 tornerà per lo swing americano sul cemento, cogliendo l’occasione per dare uno sguardo a quel che sarà tenendo in considerazione l’attuale egemonia di Sinner e Alcaraz, con i quali è sotto rispettivamente 3-2 e 4-0: “Possiamo dire che entrambi stanno giocando a un livello incredibile e ora seguire il loro ritmo dipende da noi altri. Mi sveglio ogni mattina cercando di lavorare duro, per raggiungere i loro livelli. Si pongono obiettivi ambiziosi, così come devono essere i nostri. Non è un segreto che abbia ancora ambizione di vincere tutti gli Slam. Non è stato un anno facile per me, ci sono sempre momenti difficili nella vita, ma non sono neanche vicino a raggiungere il mio pieno potenziale. Posso essere molto meglio.”