Intervista a Morgan Riddle: come la moda tenniscore ha conquistato Wimbledon e il mondo

di Caoimhe O’Neill, pubblicato da The Athletic il 10 luglio 2025

ALL ENGLAND CLUB, LONDRA — Morgan Riddle una volta si sedeva sulla “Henman Hill” di Wimbledon, sorseggiando Pimm’s e guardando il tennis sui maxi schermi in tutta tranquillità. Ora non può fare un passo all’All England Club senza essere riconosciuta.

“Non ero sui social, quindi nessuno sapeva chi fossi”, racconta Riddle durante un’intervista a Wimbledon, seduta in un angolo nascosto del Media Centre dove si rifugia nei momenti di pausa.

Oggi è più spesso seduta in un box nei campi principali. Martedì era sul Campo N.1 per vedere Taylor Fritz, numero 5 del mondo, raggiungere la sua prima semifinale a Wimbledon con una vittoria in quattro set sul russo Karen Khachanov.

Fritz è il suo fidanzato; Riddle, 27 anni, è un fenomeno del tennis a sé stante. Anche Fritz ha 27 anni ed è stato a due punti dalla sconfitta nel suo match di primo turno. Se avesse perso, Riddle non sarebbe ripartita con lui. Negli ultimi tre anni, è diventata una delle icone della rivoluzione culturale nel mondo del tennis.

“Non parlo di giocatori, punteggi o chi ha il miglior dritto”, spiega l’influencer originaria di Minneapolis, Minnesota, che ha oltre un milione di follower tra TikTok e Instagram.

Le sue riflessioni sulla vita nei tornei — e sull’evoluzione del rapporto tra tennis e moda — sono diventate una porta d’ingresso essenziale per il grande pubblico verso uno sport che ne ha sempre più bisogno.

Se il “tenniscore” ha raggiunto l’apice con Challengers, il film del 2024 con Zendaya che non è propriamente un film sul tennis ma dice molto sullo sport, allora Riddle era già avanti sulla curva.

Durante Wimbledon, realizza una serie per il canale YouTube e i social media dell’All England Club chiamata “Threads”, interamente dedicata alla moda, ovvero oggi al tenniscore. Questa tendenza, ispirata all’estetica del tennis, vede marchi di streetwear come Kith collaborare con Wilson per rinnovare campi da tennis, seppur con grandi loghi in evidenza.

Il marchio Asics ha lanciato una collezione con l’etichetta francese A.P.C. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, è ambasciatore Gucci; la campionessa olimpica Zheng Qinwen è il volto di Dior. Podcast di moda come Throwing Fits parlano di tennis come mai prima d’ora. Il posto del tennis nella cultura pop continua a crescere, e Riddle è tra quelle in prima linea mentre la partita va avanti.

“La moda nel tennis racchiude questo spirito preppy. Si pensa a gonne plissettate, colletti e cose del genere. Ma poi mi piace cambiare a seconda del torneo. Il modo in cui mi vesto per Wimbledon è molto diverso da come mi vesto per un torneo a Tokyo o Stoccolma”, racconta.

Nel 2023, Riddle ha lanciato una propria collezione di gioielli ispirati al tennis con Lottie NYC, prima che lei e Fritz — che si sono conosciuti sull’app di incontri esclusiva Raya nel 2020 — apparissero in Break Point, la sfortunata serie Netflix sul tennis.

Ma è stato nel 2022 che il suo viaggio verso la fama nel tennis ha preso davvero il via. Pubblicò un TikTok “Get ready with me” dall’Australian Open, diventato virale. Da allora, ha documentato la sua vita nel tour — seguendo il calendario tennistico di Fritz ma senza dipenderne — attraverso il filtro della moda. Nei primi due anni della loro relazione, non sapeva nemmeno se l’avrebbe seguito.

“Dovevo trovare qualcosa che ci permettesse di vivere in parallelo. Non solo seguire la sua strada. Volevo che fossero due linee che procedono insieme”, dice.

Non è stato senza sfide. Una giornata a Wimbledon spesso significa cena all’una di notte e sveglia sette ore dopo. E nel frattempo, Riddle affronta i pregiudizi legati all’essere la compagna di una star dello sport — soprattutto di una in ascesa. Durante la loro relazione, Fritz è passato dalla top 30 alla top 5, e mentre cresceva la notorietà di Riddle, sono aumentati anche i commenti antiquati.

“A volte mi chiamano ‘tennis Barbie’”, racconta.

“Cercano di offendermi, ma noi ci abbiamo giocato sopra e ho fatto un intero outfit ispirato a Barbie. Se vuoi chiamarmi così, allora lo faccio mio. Penso lo stesso anche del termine WAG.”

“WAG” è l’acronimo di “wives and girlfriends” (mogli e fidanzate), reso popolare dalla stampa scandalistica britannica nei primi anni 2000 parlando delle partner dei calciatori, ma ormai diffuso anche nello sport americano, NBA e NFL inclusi.

“Quando ho iniziato a frequentare Taylor, sapevo che sarei stata chiamata così in ogni caso. Invece di combattere il termine o cercare di cambiarlo, l’ho accettato e accolto, cercando di cambiare la connotazione, così da non vederlo più come qualcosa di negativo.”

Riddle ha fatto questo anche accogliendo la comunità che la vede come un modo per entrare in uno sport complicato e a volte volutamente esclusivo. I suoi outfit per Wimbledon e gli altri Slam introducono le persone alla moda del tennis. Condivide costantemente le foto dei fan ispirati a vestirsi come lei.

Ma è anche parte di un ponte tra cultura pop e tennis. Ci sono innumerevoli fan di Coco Gauff la star di TikTok, Aryna Sabalenka la ballerina, o Carlos Alcaraz nelle fancam. Ma passare da spettatore occasionale a comprendere le regole del tennis può intimidire. Riddle rende tutto più accessibile, influenzando e ispirando una nuova generazione — soprattutto di ragazze — non solo a esplorare la moda, ma anche a seguire e giocare a tennis.

“Tantissime ragazze che mi fermano ai tornei mi dicono che non avevano mai seguito il tennis prima dei miei vlog su YouTube”, racconta.

“Mi dicono: ‘Ora sono ossessionata e guardo ogni torneo’. Sentirlo direttamente durante i tornei e parlare con chi mi segue mi dà tantissima motivazione.”

Il rapporto tra tennis e moda si è completato nell’afa estiva di New York lo scorso anno, quando Fritz è diventato il primo americano a raggiungere la finale degli US Open dal 2009 (Andy Roddick).

Riddle lo descrive come le “due settimane migliori”, ma sottolinea che questa sincronia nel successo non è scontata.

“C’è un certo tipo di uomo che non apprezzerebbe ciò che faccio o l’attenzione che ho ricevuto nel mondo del tennis. Ma penso che a lui piaccia”, dice.

Parlando prima del match contro Alcaraz, Fritz ha affermato: “Da quando stiamo insieme, c’è stato un progresso costante nei risultati e nella classifica.”

“Credo che lei mi abbia aiutato molto, mi tiene concentrato, mi motiva e mi sprona a fare sempre meglio.”

Con così tanto della sua vita online, per Riddle è importante ritagliarsi del tempo per sé. Durante la sua permanenza a Londra, si concede momenti che chiama “sacri”: passeggiate mattutine verso Wimbledon Village per un latte d’avena, con le cuffie e una playlist Spotify chiamata “Happy Mornings”.

Lei e la sua stylist, l’amica d’infanzia Emily Essen, hanno anche un “bel problema” da risolvere: cosa indossare per il match di Fritz contro Alcaraz sul Centre Court — e per il TikTok che lo precederà. Come sempre con Riddle, la decisione va oltre l’estetica.

“Molte ragazze mi scoprono grazie a quei video sugli outfit o simili, e poi iniziano a guardare le partite. Si appassionano ai giocatori, e poi imparano anche a capire il punteggio e tutto il resto.

Quindi è un po’ una porta d’ingresso verso un vero amore per questo sport.”

Traduzione di Karolayne Da Rosa