WTA Praga, il tabellone: c’è Cocciaretto. Stefanini e Fossa Huergo al turno decisivo delle qualificazioni

Da lunedì 21 torna il Livesport Prague Open, evento WTA 250 organizzato nella capitale ceca sui campi del TK Sparta Praha e che l’anno scorso ha salutato la vittoria della polacca Magda Linette in singolare ai danni della connazionale Frech e della fortissima coppia padrona di casa Krejcikova- Siniakova in doppio. Dopo la parentesi su terra della scorsa edizione (per via della presenza in calendario delle Olimpiadi), si tornerà a giocare sul cemento.

La prima testa di serie è la padrona di casa Linda Noskova, reduce da un buon ottavo di finale a Wimbledon che le è valso la poltrona numero 23 nel ranking, la più alta in carriera fino ad ora per lei. Il suo primo impegno sarà con una qualificata, il secondo potrebbe essere con Elisabetta Cocciaretto, recente vincitrice in quel di Bastad. I colpi molto piatti di Linda possono adattarsi bene al terreno veloce e il resto lo può fare l’affetto del pubblico amico. Di sicuro la nostra Elisabetta poteva capitare in una zona di tabellone più favorevole.

Nell’ipotetico quarto di finale Noskova potrebbe affrontare la numero sette del seeding, l’atleta rumena Gabriela Ruse, finalista a s’-Hertogenbosch, che romperà il ghiaccio con Katerina Siniakova. La quarta favorita è Wang Xinyu, che affronterà l’inglese Harriet Dart e spera nell’approdo nei quarti con Alycia Parks. Nella parte inferiore del tabellone la numero cinque Marie Bouzkova incontrerà una tennista proveniente dalle qualificazioni e il teorico incontro dei quarti la vede abbinata con la temibile atleta ucraina Dayana Yastremska, terza forza del seeding e anch’essa impegnata con una vincitrice del tabellone cadetto. L’ultimo quarto potrebbe riservarci la sfida tra la numero due Rebecca Sramkova e la numero sei Elina Avanesyan.

Cocciaretto è l’unica italiana presente e il sorteggio l’ha opposta all’esperta elvetica Viktorija Golubic: un match non facile con una tennista dal tennis leggero ma di buon tocco e che può contare sulla variante tattica della palla corta. Nelle qualificazioni saranno impegnate domenica nel turno decisivo Lucrezia Stefanini e Nicole Fossa Huergo dopo le vittorie su Werner e Kulikova: entrambe sfidano due giocatrici di casa, rispettivamente Kovackova e Maleckova.