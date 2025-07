ATP Umago: Passaro rimonta Dodig e accede al secondo turno

F. Passaro b. M. Dodig 4-6 6-1 6-2

Francesco Passaro avanza al secondo turno dell’ATP 250 di Umago, con una bella vittoria in rimonta per 4-6 6-1 6-2 su Matej Dodig, wild card di casa. L’azzurro, numero 131 del mondo, non si perde d’animo dopo un primo set perso al fotofinish, con un passaggio a vuoto che ha rischiato di compromettere la sua partita, e nel secondo parziale sale di livello, in particolare dopo aver annullato una palla break nel terzo gioco. Quell’occasione mancata da Dodig, al best ranking con la posizione 246 appena ottenuta grazie alla vittoria del Challenger di Trieste, è stato il punto di rottura che ha cambiato inesorabilmente l’inerzia del match. Per Passaro al prossimo turno c’è la testa di serie numero 3 del torneo, l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

Primo set: l’equilibrio si rompe solo nel nono gioco, quando Passaro cede il servizio nell’unica palla break del parziale

Primo parziale all’insegna dell’equilibrio. I turni di battuta di entrambi i giocatori appaiono inscalfibili e le opportunità latitano, fino al nono gioco. L’unica parvenza di occasione la trova nel terzo game Dodig, quando costringe Passaro ai vantaggi, seppur senza offrire palla break. L’azzurro gioca con aggressività, con l’idea di non lasciare il pallino del gioco in mano al suo avversario. Anche Dodig fa altrettanto, accelerando con potenza, soprattutto quando riesce a girarsi sul diritto. Sul 4 pari, Passaro affronta il primo vero momento di criticità alla battuta. Sotto 0-30 deve conquistare tre punti consecutivi per togliersi dagli impicci. Tuttavia, è costretto ai vantaggi. Dodig imposta lo scambio alla sua velocità e, con un colpo molto profondo, induce all’errore di diritto Francesco. Il croato, alla prima e unica chance, porta a casa il break, beneficiando di un diritto in rete dell’italiano, e l’occasione di servire per il primo set. Matej si conferma impeccabile al servizio e chiude con il punteggio di 6-4.

Secondo set: Lasciando uno solo gioco a Dodig, Passaro pareggia i conti

Passaro è chiamato alla rimonta nella serata di Umago. Dopo aver tenuto a fatica il servizio ai vantaggi, nel terzo game l’azzurro deve fronteggiare un break point. Nonostante la direzione dell’attacco errata, Dodig sbaglia il passante. Francesco si salva, ma adesso per lui è essenziale trovare la chiave per scardinare i turni di battuta del suo avversario per prolungare la partita al terzo set. Sul 2-1 riesce a portarsi sul 15-30 e, mandando fuori dal campo Dodig, si procura due palle break. Sulla prima è bravo il croato ad accelerare con il rovescio, mentre sulla seconda, nel tentativo di scalfire la difesa di Passaro, esagera e strappa con il diritto, che si spenge in rete. L’italiano si porta così sul 3-1 e, tenendo a 0 il seguente turno di battuta, allunga ulteriormente. Il numero 246 del mondo sembra essersi spazientito e cerca di tirare sempre più forte, perdendo spesso il controllo dei propri colpi, al cospetto di un Passaro che in difesa ha eretto il muro. Nel sesto gioco Francesco ha a disposizione due occasioni per il doppio break di vantaggio, che, di fatto, ipotecherebbe in suo favore il secondo set. Gli basta la prima: in uno scambio ad alta intensità, ha la meglio su un Dodig fattosi improvvisamente confuso. Passaro pareggia i conti al primo set point, chiudendo per 6-1.

Terzo set: Passaro conferma il dominio e avanza al secondo turno

Al rientro in campo dopo il toilet break, Dodig sembra aver ritrovato almeno la calma per affrontare il set decisivo. Anche il suo tennis sembra essersi ripreso, con le accelerazioni che tornano a essere precise ed efficienti. Passaro, però, non sembra voler calare d’intensità, accentando gli scambi ad alta velocità. Nel terzo gioco Francesco ha due palle break per rompere gli indugi anche nel terzo parziale. Se sulla prima la risposta di rovescio sulla seconda del croato si ferma sul nastro, con molti rimpianti, sulla seconda niente può sul servizio vincente di Dodig. Con un passante in cross di diritto da fuori dal campo, Passaro ha una nuova occasione e questa volta il break arriva al termine di uno scambio prolungato in cui ha avuto bisogno di svariate rincorse. Con un turno di servizio a 0, l’azzurro conferma il break. Dodig sembra ormai scivolare sempre più fuori dal match e Francesco prova ad approfittarne per piazzare l’allungo decisivo. Nel quinto game si guadagna altre tre palle break, mettendo in mostra capacità tattiche non indifferenti. Con una smorzata vincente, la seconda del gioco, dopo aver lavorato ai fianchi l’avversario, si porta sul 4-1, con un andamento fotocopia rispetto al secondo set. Matej, in un ultimo sussulto di ribellione alla sconfitta, si porta 30 pari in risposta e ottiene anche la palla per recuperare uno dei due break, ma Passaro rimanda al mittente il tentativo con la combinazione servizio-schiaffo al volo. Sul 5-2 l’italiano serve per l’accesso al secondo turno. Il braccio di Passaro non trema, nonostante gli sforzi di Dodig, e si impone per 6-2.

L’ALTRO MATCH DI GIORNATA

Nel pomeriggio croato si è svolto anche il match di primo turno che vedeva contrapposta la testa di serie numero 8 Vit Kopriva, numero 83 del mondo, e Raphael Collignon, 84 ATP. Ad avere la meglio in rimonta è stato il tennista ceco con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Al secondo turno Kopriva affronterà il vincente tra Garin e Droguet.