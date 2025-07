Hopman Cup 2025, Andreescu solida, niente da far per Bronzetti. Tocca a Cobolli tenere in vita le speranze azzurre

Bianca Andreescu porta a casa il primo punto per il Canada nella finale della Hopman Cup 2025. Nel primo singolare di giornata, la canadese ha battuto Lucia Bronzetti 6-2 6-3 in 1ora e 22′. Parte, dunque, con l’handicap l’avventura azzurra in questa prima finale assoluta alla Hopman Cup.

Gara di gran livello da parte dell’attuale n. 185 del mondo, ma che se dovesse trovare questa continuità riuscirà rapidamente a salire di posizioni nel ranking. L’azzurra ha sentito un pò di tensione all’inizio e poi ha subito le variazioni della sua avversaria. Sei doppi falli, il 65% di prime palle messe in campo contro l’83% della sua avversaria e il 4/18 di punti messi a segno con la seconda danno la chiave di lettura del match. Senza prima di servizio, ha sofferto molto sulla seconda, faticando a tenere i suoi turni di servizio. Meriti alla canadese e alla sportività del pubblico presente che ha applaudito la sua prestazione.

Tocca a Flavio Cobolli tenere in vita l’Italia.

Comincia con qualche esitazione la gara di Lucia Bronzetti. Andreescu è subito aggressiva in risposta, sfruttando le difficoltà a metter la prima in campo della sua avversaria. Subito due palle break consecutive per la canadese. Sulla prima si difende con il servizio la riminese, sull’altra sbaglia la canadese. La terza palla break vale il vantaggio per Andreescu con la risposta che crea grattacapi all’azzurra. Primo set perfetto per la vincitrice dell’US Open 2019: la riminese, invece, fatica a star dietro alle variazioni offerte dalla sua avversaria e, soprattutto, vacilla troppo con la prima di servizio. Andreescu porta a casa gli scambi lunghi, lavorando bene con il dritto e offrendo numerose palle corte a Bronzetti. La canadese, nel quarto game, perde per la prima volta il servizio in tutto il torneo. Brava Bronzetti ad aumentare il ritmo dello scambio e a colpire con il dritto. Nel sesto game Bianca deve sudare parecchio per portare a casa il game che la fa salire 5-1. Chiuso il parziale 6-2, non cambiano le cose in avvio di secondo set con Andreescu che strappa subito il servizio all’italiana.

Bronzetti commette due doppi falli nel primo gioco, troppi in un match in cui sta subendo troppo l’avversaria. La riminese ha il merito di restare aggrappata alla canadese, fino al 4-2 quando a “0” e con l’ennesimo doppio fallo subisce il secondo break del set, 5-2. Si smarrisce Andreescu quando va a servire per il match e rianima il pubblico barese. Nel non gioco, però, la canadese aumenta il livello del suo tennis e negli scambi lunghi trova sempre il modo di far male a Bronzetti. Chiude con un colpo a rete vincente che le vale il match e il primo punto in favore del Canada.