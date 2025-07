Hopman Cup 2025, Cobolli rimonta Auger-Aliassime. Decisivo il doppio misto

F. Cobolli b. F. Auger-Aliassime 6-7(7) 7-5 1-0 (10-8)

Tutto e il contrario di tutto. Felix Auger-Aliassime che si butta via in ogni situazione di vantaggio, Flavio Cobolli che si rimette in moto sotto di un set e 1-4 0-30. Poi il parziale di 11-2 che riequilibra la gara sul 4-4 e riaccende il pubblico. Le emozioni sono finite solo nel super tie-break con il canadese che ha servito per l’8-5 e si è ritrovato al tappeto 10-8. Il bello del tennis con questo sport del diavolo che sorride al centrale della Fiera del Levante e all’Italia che si ritrova 1-1 dopo i singolari. Adesso tocca al doppio misto decidere la squadra vincitrice dell’edizione 2025.

E’ stata la gara più avvincente e qualitativa del torneo con Felix Auger-Aliassime che è ha perso per la prima volta il proprio turno di servizio nel corso del primo set e ha retto finchè il servizio è stato efficace. Poi la reazione di Cobolli che ha quasi vinto tutti gli scambi lunghi, costringendo il canadese a perdere svariate volte il controllo della gara.

E’ finita 6-7(7) 7-5 1-0 (10-8) dopo 2ore e 6′. E’ partito forte l’azzurro, solido al servizio e reattivo quanto basta per salire 3-0 contro un falloso Auger-Aliassime. Il canadese riesce a recuperare sfruttando qualche sbavatura di Cobolli e rientra in partita. Al servizio il romano incappa in una serie di doppi falli che lo costringono a lottare in ogni game al servizio. Auger-Aliassime sale 6-5 strappando la battuta a Cobolli. Ma il canadese mentalmente si dimostra fragile e rimescola tutto con uno sciagurato game. L’azzurro con una strepitosa volèe strappa applausi e vola al tie-break. Parte male il neo n. 18 del mondo che si trova che incappa nel doppio fallo e regala il 3-1 al canadese. Sale 5-2 Auger-Aliassime che subisce un parziale di 4-0 che vale il set-point per Cobolli. Stavolta il canadese è riattivo che annulla anche il secondo set-point. Sull’8-7 errore dell’azzurro e canadese avanti di un set.

Nel secondo parziale si spegne Flavio Cobolli che si trova rapidamente sotto 1-4 0-30. Il servizio gli dà fiducia e morale, ma la mano gliela tende Auger-Aliassime che perde l’efficacia al servizio e continua a regalare da fondo campo col dritto. 11-2 di parziale e si arriva sul 4-4. Nell’undicesimo game il break che spacca la partita: lo piazza Cobolli che poi con scioltezza pareggia i parziali.

Il super-tie break rispecchia l’andamento folle dei primi due parziali. Felix Auger-Aliassime va a servire per l’8-5 ma si spegne rapidamente. Subisce un parziale di 5-1 con cui perde super tie-break e match regalando di dritto, subendo la pressione del pubblico che ha cominciato a spingere forte per prolungare l’emozione della Hopman Cup. Parola al doppio misto.