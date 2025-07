Hopman Cup, la finale: Cobolli e Bronzetti contro il Canada per il primo (storico) titolo italiano

La prima edizione italiana della Hopman Cup non poteva andare in modo più esaltante per i colori azzurri. Il pubblico di Bari ha potuto celebrare le straordinarie prestazioni di Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti, che, grazie ai successi su Croazia e Francia, si sono guadagnati l’opportunità di giocarsi il titolo nell’ultimo. A contendere il trofeo agli azzurri sarà il Canada, l’altra grande favorita di questa edizione, presentatasi in terra pugliese con la temibile coppia composta da Félix Auger-Aliassime e Bianca Andreescu.

La sfida prenderà il via alle 17:30. Questa finale rappresenta un traguardo storico per entrambe le nazioni, che mai prima d’ora si erano spinte così avanti in questo prestigioso torneo a squadre miste. L’Italia, in particolare, ha una chance unica: diventare la terza nazionale nella storia a detenere contemporaneamente la Davis Cup, la Billie Jean King Cup e la Hopman Cup.

La prima a riuscirci è stata la Russia che ci è riuscita tra il 2006 e il 2007 quando poteva contare su una straordinaria abbondanza sia in campo maschile (con giocatori del calibro di Safin, Davydenko e Tursunov) che a livello femminile (potendosi permettere di fare a meno anche di Maria Sharapova). Cinque anni dopo, nel 2012, a garantire la tripletta al proprio Paese è stata la coppia composta da Berdych e Kvitova, protagonisti assoluti del periodo d’oro della Repubblica Ceca durante lo scorso decennio.

Il programma della finale

La prima a scendere in campo sarà la numero 64 WTA Lucia Bronzetti. La tennista romagnola ha mostrato grande determinazione nella fase a gironi, sconfiggendo la croata Donna Vekić e la francese Chloé Paquet. In finale, l’ostacolo sarà rappresentato dalla canadese Bianca Andreescu, numero 185 al mondo ma con un palmarès di tutto rispetto tra cui spicca il titolo Slam conquistato allo US Open nel 2019.

Andreescu ha dominato le sue avversarie sui campi in cemento di Bari, concedendo pochissimo: un solo game alla spagnola Marina Bassols Ribera e tre alla greca Despina Papamichail. Sarà una sfida inedita tra le due tenniste. Bronzetti dovrà replicare la stessa grinta e “cattiveria” agonistica mostrata nelle partite precedenti contro un’avversaria esperta ma anche incline a fasi di fragilità, e il supporto del pubblico pugliese potrà sicuramente fare la differenza.

A seguire, sarà il turno di Flavio Cobolli, attuale numero 19 del ranking ATP e già certo del suo nuovo best ranking da lunedì, che affronterà Félix Auger-Aliassime, numero 28 al mondo. Cobolli ha superato brillantemente i suoi precedenti incontri, regolando il croato Duje Ajduković e il francese Richard Gasquet, per il quale Flavio ha espresso parole di grande ammirazione.

Il canadese Auger-Aliassime ha avuto un percorso più difficile ma è riuscito a non perdere alcun set nella sfida contro Roberto Bautista Agut e in quella ininfluente contro Stefanos Tsitsipas. Non sarà una partita facile per Cobolli, che, tuttavia, vanta due vittorie nei due precedenti incontri contro il canadese, entrambi giocati durante la scorsa stagione. Il tennista romano ha trionfato in rimonta agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco, e ha poi avuto la meglio in maniera ancora più netta a Montreal, sconfiggendo Auger-Aliassime a domicilio con il punteggio di 6-3 6-2.

In caso di parità al termine dei singolari, il titolo verrà assegnato tramite il decisivo doppio misto. L’intero torneo è visibile in diretta su SuperTennis.