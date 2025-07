Umago/Praga/Washington: Zeppieri avanti in Croazia, Vavassori fuori in USA al terzo set

Nel giorno del terzo titolo in carriera di Luciano Darderi, altri azzurri hanno provato a lasciare il segno, si stanno giocando diverse partite di qualificazioni nei vari tornei di Umago, Praga e Washington con protagonisti tennisti italiani.

A Umago Giulio Zeppieri ha avuto la meglio contro Luca van Assche. Il francese classe 2004 aveva eliminato Marco Cecchinato, ma non è riuscito a fare “doppietta italiana”. Infatti Zeppieri con un netto 6-3 6-4 ha eliminato il numero 192 al mondo. Andata peggio ad Andrea Pellegrino che contro lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz ha perso 6-3 6-4 in 1 ora e 14 minuti.

Passiamo al femminile con il torneo di Praga dove però non arrivano notizie positive. Sia Nicole Fossa Huergo che Lucrezia Stefanini sono uscite di scena rispettivamente con Jesika Maleckova e Alena Kovackova in due set. Repubblica Ceca indigesta per le Azzurre che vengono sconfitte dalle due padrone di casa.

L’unico impegnato a Washington è stato Andrea Vavassori che purtroppo è uscito sconfitto contro Beibit Zhukayev per 7-5 6-7(9) 6-4. Il tennista piemontese, dopo aver perso il primo set, ha vinto il secondo al tiebreak salvando la bellezza di quattro match point. Tutto ciò non è bastato perché nell’ultimo parziale è arrivato il break in favore del kazako sul 4-4.