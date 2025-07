WTA Montreal: otto canadesi nel main draw, è record

Tennis Canada ha annunciato l’assegnazione delle ultime wild card per il National Bank Open di Montreal (26 luglio–7 agosto). Saranno otto le tenniste di casa presenti nel tabellone principale, un record per il torneo.

Le nuove wild card sono state assegnate a Rebecca Marino (n.117), alla rientrante Marina Stakusic (n.142), a Carson Branstine (n.178) e a Kayla Cross (n.230). Quest’ultima è stata premiata dal programma “Road to the NBO” che prende in considerazione i risultati ottenuti in una serie di tornei disputati sul territorio canadese. Le quattro affiancheranno Leylah Fernandez (n.35, qualificata di diritto), Bianca Andreescu (n.185), Victoria Mboko (n.86) ed Eugenie Bouchard (al suo ultimo giro di giostra), già invitate.

Un’altra wild card è stata assegnata a Elizabeth Mandlik (n.204), in base a un accordo con la USTA (United States Tennis Association) legato all’invito della sopra citata Andreescu allo US Open del 2024.

“Il nostro torneo ha rappresentato spesso il palcoscenico ideale per le migliori prestazioni delle giocatrici canadesi, spinte dall’energia di un pubblico sempre entusiasta,” ha dichiarato la direttrice del torneo, Valérie Tétreault. “Sarà una settimana da ricordare” ha chiosato.