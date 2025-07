ATP Umago, bene Navone, seconda vittoria ATP stagionale per Wawrinka

Incontri di primo turno all’ATP di Umago. Il pomeriggio è cominciato con la vittoria di Carlos Taberner che ha battuto Pierre‑Hugues Herbert per 6‑4 7‑6(1) un’ora e 55′.

Spagnolo che ha sempre avuto il match sotto controllo, perdendo il servizio in una sola circostanza. Ha fatto bene proprio con la battuta: 77% di prime palle messe in campo, 84% di punti vinti con la prima.

Anche Mariano Navone ha sentito il profumo della terra rossa e i risultati sono tornati a far parlare dell’argentino. Ha sconfitto agevolmente Marcelo Tomás Barrios Vera per 6‑1 6‑2 in un’ora e 11′. Poco da fare per il cileno n. 142 del mondo in questo derby sudamericano.

Seconda vittoria su dieci match disputati nel Tour ATP per Stan Wawrinka. Lo svizzero ha vita facile su Guillen Meza con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 15′. L’ecuadoriano proveniva dalle qualificazioni e si è trovato la classe dello svizzero. Sfiderà il bosniaco Dzumhur, testa di serie n. 4 del seeding.

La sorpresa è arrivata dalla vittoria di Pablo Llamas Ruiz che ha superato Kamil Majchrzak, testa di serie n. 7, per 6‑2 6‑4. Il polacco ha perso dal n. 537 del mondo, tornato nel circuito dopo un anno di infortuni. Lo spagnolo dimostra di poter dire la sua in questo torneo: sfiderà Terence Atamane nel prossimo turno.

Il francese ha eliminato il serbo Dusan Lajovic 6-3 6-4. Niente da fare per il serbo che continua la sua stagione negativa anche sulla terra battuta. Atmane ha perso solo quattro punti con la prima di servizio. Ora la sfida con Llamas Ruiz.

Fuori anche la testa di serie n. 6, Roberto Carballes Baena sconfitto 6‑3 6‑4 da Nikoloz Basilashvili. Georgiano in grande spolvero con 32 vincenti e 15 forzati, mentre lo spagnolo ha fatto registrare 13 vincenti e 8 gratuiti.

A casa anche Cristian Garin battuto con un doppio 6‑3 il qualificato Titouan Droguet.

Avanza in tabellone Vit Kopřiva che ha superato Raphael Collignon 3‑6 6‑4 6‑3 in tre set molto combattuti.