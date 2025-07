Billie Jean King Cup, tante le Top10 convocate. Zheng guiderà la Cina contro l’Italia.

Si preannunciano fasi finali molto interessanti della Billie Jean King Cup. Tante le tenniste Top 10 pre-allertate: da Jessica Pegula a Zheng Qinwen, da Madison Keys a Jasmine Paolini, a Paula Badosa. Le Finali sono in programma a Shenzhen dal 16 al 21 settembre.

Nel quarto di finale che ci interessa da vicino, a sfidare l’Italia ci sarà Qinwen Zheng, medaglia d’oro olimpica di Parigi 2024. La sfida è in programma per martedì 16 settembre. A guidare il team azzurro ci sarà Jasmine Paolini, attuale n. 9 del mondo. Per la Cina convocate anche la capitana Liu Feng ha convocato anche Xinyu Wang, Yue Yuan, Shuai Zhang e Xinyu Jang.

Elina Svitolina e Marta Kostyuk guideranno l’Ucraina, alla sua prima apparizione alle Finali, contro la Spagna mercoledì 17 settembre. La squadra spagnola punterà su Paula Badosa e Jessica Bouzas Maneiro.

I quarti di finale di giovedì 18 settembre vedranno in campo quattro squadre molto competitive. Il primo incontro della giornata sarà tra il Kazakistan, guidato dalla campionessa di Wimbledon, Elena Rybakina, e gli Stati Uniti, che schierano una formazione di peso con Jessica Pegula, Madison Keys e la n. 11 del mondo Emma Navarro.

Nel frattempo, la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka è stata convocata nella squadra del Giappone insieme a Moyuka Uchijima ed Ena Shibahara. La formazione britannica guidata da Anne Keothavong è al completo e include l’ex campionessa dello US Open Emma Raducanu, Katie Boulter e Sonay Kartal.



“Siamo entusiasti – dichiara Conchita Martinez, direttrice del torneo delle Fasi Finali della Billie Jean King Cup – di vederle dare il massimo per le loro nazioni a Shenzhen. Questa competizione è davvero unica e la forza delle convocazioni dimostra quanto le atlete tengano a rappresentare i propri Paesi. Gli spettatori, sia dal vivo che in tutto il mondo, vivranno una settimana speciale di tennis a squadre a settembre. Non vediamo l’ora che inizi”.

Ogni sfida (tie) sarà disputata al meglio di tre match: due singolari seguiti da un doppio. Tutti i match si giocheranno al meglio dei tre set con tie-break.

Le nazioni possono apportare fino a quattro modifiche alle squadre fino al giorno prima dell’inizio dell’evento.