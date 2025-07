WTA Praga: Stefanini onora la seconda chance, ottimo esordio contro Tomova

[LL] L. Stefanini b. V. Tomova 6-1 7-6(3)

Sfruttare le seconde opportunità. È questo il piglio con cui è scesa in campo Lucrezia Stefanini nel primo turno del WTA di Praga. L’azzurra era stata eliminata dalla diciassettenne Alena Kovackova ad un passo dal main draw, ma con un pizzico di fortuna entra in tabellone e si guadagna il pass per il secondo turno regolando Viktoria Tomova, con la bulgara che dà battaglia in un secondo parziale folle, ma si arrende 6-1 7-6(3) in un’ora e quarantotto di gioco dinanzi a una resiliente prova dell’italiana. Iniezione di fiducia per la toscana che troverà sul suo cammino Marie Bouzkova, testa di serie numero 5 del torneo di casa.

Primo set: Tomova inerme e fallosa, dominio Stefanini

Nonostante il primo doppio fallo della sua partita e un game trascinato ai vantaggi, Stefanini tiene il servizio nel turno inaugurale. Tomova prova a spingere ma Lucrezia si difende con discreta facilità portando all’errore la bulgara: 0-30. L’azzurra prende coraggio e decide anche di offendere, dritto di prepotenza e fioccano tre palle break. La balcanica si salva sulla prima chance, ma cede la battuta il punto seguente. La giocatrice toscana conferma il break senza particolari patemi, sale 3-0 e prova a scappare definitivamente nel primo set.

La bulgara è in totale balia, e nonostante nell’arco del quarto game sventi tre palle break, non riesce a trovare le armi per contrastare il gioco della nativa di Carmignano che continua a far male con il rovescio procurandosi la quarta occasione di doppio break, a segno grazie al secondo doppio fallo del match per la tennista di Sofia. Forte del vantaggio corposo, arriva il primo passaggio a vuoto della numero 151 del ranking che, analogamente alla sua avversaria nel game precedente, regala un break concludendo con un doppio fallo. E’ solo un incidente di percorso che non pregiudica un ottimo set da parte dell’atleta italiana che strappa per la terza volta consecutiva il servizio alla rivale, salvo poi andare a chiudere comodamente 6-1.

Secondo set: break e contro break, Stefanini passa al tie break

Stefanini vende cara la pelle in qualsiasi game, con Tomova costretta a spostare l’avversaria se vuole concedersi qualche possibilità nel secondo set. Il nuovo piano tattico della bulgara sortisce qualche miglioria, con l’azzurra costretta a salvare la prima palla break del parziale e venire via dalla situazione di pericolo con una robusta prima palla. I game sono molto più lottati rispetto al set precedente, questa volta l’occasione è per Lucrezia che sul 30-30 prende in mano lo scambio e con un vincente di rovescio si porta a palla break.

La lucky loser fa partire lo scambio con un’ottima risposta sulla seconda della balcanica e di caparbietà si prende il punto che vale il primo strappo del secondo round. La numero 104 del ranking va ad un passo dal contro break, quando sotto 40-0, infila quattro punti consecutivi ma un errore di pochi centimetri le nega l’aggancio. Uno smash attento e un servizio vincente regalano, invece, il 3-1 per la pratese. La nativa di Sofia rimane in scia e nell’ottavo game, con tre vincenti, si procaccia altre chance per ritornare on serve: sulla seconda pesca un winner di rovescio ed è 4-4.

Sul 30-30, Tomova recrimina con il giudice di sedia per un recupero dell’azzurra, a suo dire, terminato out. La richiesta non viene accolta e, sulla palla break, spara fuori mandando l’avversaria a servire per il match. La toscana è artefice di un disastroso game al servizio, con la balcanica che la lascia a 0 finendo con una bella palla corta. Si va ad oltranza. Game di carattere per l’italiana che mette la firma sul quarto break consecutivo, volando 6-5. La paura di vincere prende ancora il sopravvento, e si arriva al tie break. Diventa una gara a chi tira più forte e Stefanini si prende il primo mini break. Tomova continua la sua lotta con il giudice di sedia, ma va sotto 4-0. Stefanini non trema più e chiude 7-3 un set in procinto di complicarsi.